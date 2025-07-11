"Подарок" из России: в двух областях Украины воздух прогреется выше 40°C

Даже обещанный дождь не облегчит ситуацию

Украину продолжает накрывать сильная жара, которая на востоке и в центре страны ощущается сильнее всего. Так, например, в оккупированных Россией регионах, граничащих с границами агрессора, уже в воскресенье, 13 июля, термометр покажет до +40 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Ventusky. Отмечается, что 13 июля может стать самым жарким для Донецкой и Луганской областей. Добавим, что данные портала постоянно обновляются, поэтому прогноз может измениться.

На территории Луганщины, полностью оккупированной россиянами, днем воздух прогреется до +41 градуса, а ночью столбик термометра опустится до +30 градусов. В Донецкой области также синоптики прогнозируют невероятную жару. Там днем столбик термометра покажет до +40 градусов, а ночью – до +30 градусов.

Погода в Украине 13 июля

На западе днем будет до +24 градусов, на севере — до +28 градусов, в центре и на юге — до +34 градусов. При этом ближе к вечеру синоптики прогнозируют небольшой дождь на востоке, который в некоторых населённых пунктах облегчит ситуацию.

К слову, на территории России, граничащей с вышеназванными областями, также будет до +41 градуса. А учитывая, что ветер дует местами именно с этого региона, можно предположить, что невероятная жара — "подарок" от агрессора.

Заметим, что в понедельник, 14 июля, в этих регионах температура несколько снизится, но жара еще будет держаться. Ведь воздух прогреется до +36 градусов.

Напомним, в июле не вся Украина будет изнемогать от жары. Так как есть области, где будет прохладно, а местами даже пройдут дожди.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким регионам не повезет с погодой в конце недели.