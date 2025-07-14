Мерзкое пятно на Южном Буге в Николаеве встревожило жителей (видео)

площадь загрязнения достаточно значительна

Большое маслянистое пятно появилось на поверхности реки Южный Буг в Николаеве. Причины его возникновения неизвестны.

Как пишут местные СМИ, большое маслянистое пятно неизвестного происхождения было замечено в микрорайоне Матвеевка 12 июля. Местные жители обеспокоены загрязнением реки. Местные активисты призвали власти оперативно отреагировать и ликвидировать пятно.

Загрязнение достаточно масштабное

Как можно увидеть на видео, площадь загрязнения достаточно значительная. Длинная маслянистая полоса тянется по воде.

Для справки: Матвеевка – историческая местность, микрорайон в Центральном районе Николаева, бывший поселок городского типа Николаевского горсовета. Он расположен на левом берегу Южного Буга (на правом – микрорайон Варваровка), с обеих сторон Кугаевой балки, в северо-западной части Николаева.

Матвеевка расположена в северо-западной части города

Как рассказывал "Телеграф", 13 июля Россия атаковала город Николаев беспилотниками. Раздался взрыв, после него возникло задымление и пожар. В части областного центра исчез свет.

Также сообщалось, что 7 июля в Николаевской области загорелся склад боеприпасов. Пожар, вероятно, вспыхнул из-за горения сухой травы.