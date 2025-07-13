Россияне атаковали Полтаву и Николаев, вспыхнули пожары (фото, видео)
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До этого в регионах была угроза применения беспилотников с южного направления
Взрывы в Николаеве и Полтаве раздались в воскресенье, 13 июля. В обоих городах вспыхнул пожар.
Что известно о взрывах в Николаеве
По словам начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, в Николаеве возник пожар. На месте работают все соответствующие службы.
До этого в регионе была объявлена воздушная тревога. В воздушных силах сообщили об угрозе применения беспилотников с южного направления.
Позже корреспонденты "Суспильного" сообщили о взрыве. Местные телеграмм-каналы пишут, что в части города исчез свет.
Также публикуют фотографии и видео. На кадрах заметен дым.
Взрывы в Полтаве — что известно
О взрывах в Полтаве 13 июня сообщили в местных телеграм-каналах. В городе объявлена воздушная тревога из-за БПЛА в этом регионе.
Корреспонденты "Суспильного" также пишут о звуках взрывов.
В сети показали видео, как пролетает "шахед". Позже опубликовали фото с последствиями атаки. В городе виден столб дыма.
Воздушная тревога зафиксирована только в Луганской области.
Мониторинговый канал "Николаевский Ваньок" пишет, что угрозы "шахедов" пока нет.
Ранее "Телеграф" писал, что Россия сделала "шахеды" еще более опасными.