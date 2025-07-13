Россияне атаковали Полтаву и Николаев, вспыхнули пожары (фото, видео)

До этого в регионах была угроза применения беспилотников с южного направления

Взрывы в Николаеве и Полтаве раздались в воскресенье, 13 июля. В обоих городах вспыхнул пожар.

Что известно о взрывах в Николаеве

По словам начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, в Николаеве возник пожар. На месте работают все соответствующие службы.

До этого в регионе была объявлена воздушная тревога. В воздушных силах сообщили об угрозе применения беспилотников с южного направления.

Позже корреспонденты "Суспильного" сообщили о взрыве. Местные телеграмм-каналы пишут, что в части города исчез свет.

Также публикуют фотографии и видео. На кадрах заметен дым.

Взрывы в Полтаве — что известно

О взрывах в Полтаве 13 июня сообщили в местных телеграм-каналах. В городе объявлена воздушная тревога из-за БПЛА в этом регионе.

Корреспонденты "Суспильного" также пишут о звуках взрывов.

В сети показали видео, как пролетает "шахед". Позже опубликовали фото с последствиями атаки. В городе виден столб дыма.

Воздушная тревога зафиксирована только в Луганской области.

Воздушная тревога 13 июля

Мониторинговый канал "Николаевский Ваньок" пишет, что угрозы "шахедов" пока нет.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия сделала "шахеды" еще более опасными.