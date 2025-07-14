Бридка пляма на Південному Бузі у Миколаєві стривожила жителів (відео)

площа забруднення досить значна

Велика масляниста пляма з'явилася на поверхні річки Південний Буг у Миколаєві. Причини її появи невідомі.

Як пишуть місцеві ЗМІ, велику маслянисту пляму невідомого походження помітили у мікрорайоні Матвіївка 12 липня. Місцеві жителі занепокоєні забрудненням річки. Місцеві активісти закликали владу оперативно відреагувати та ліквідувати пляму.

Забруднення досить масштабне

Як можна побачити на відео, площа забруднення досить значна. Довга масляниста смуга тягнеться по воді.

Для довідки: Матвіївка — історична місцевість, мікрорайон у Центральному районі Миколаєва, колишнє селище міського типу Миколаївської міськради. Він розташований на лівому березі Південного Бугу (на правому — мікрорайон Варварівка), по обидва боки Кугаєвої балки, у північно-західній частині Миколаєва.

Матвіївка розташована у північно-західній частині міста

Як розповідав "Телеграф", 13 липня Росія атакувала місто Миколаїв безпілотниками. Пролунав вибух, після нього виникло задимлення та пожежа. В частині обласного центру зникло світло.

Також повідомлялося, що 7 липня на Миколаївщині загорівся склад боєприпасів. Пожежа ймовірно спалахнула через горіння сухої трави.