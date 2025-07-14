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Бридка пляма на Південному Бузі у Миколаєві стривожила жителів (відео)

Автор
Олена Руденко
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Забруднення Південного Бугу у Миколаєві
Забруднення Південного Бугу у Миколаєві. Фото Колаж "Телеграф"

площа забруднення досить значна

Велика масляниста пляма з'явилася на поверхні річки Південний Буг у Миколаєві. Причини її появи невідомі.

Як пишуть місцеві ЗМІ, велику маслянисту пляму невідомого походження помітили у мікрорайоні Матвіївка 12 липня. Місцеві жителі занепокоєні забрудненням річки. Місцеві активісти закликали владу оперативно відреагувати та ліквідувати пляму.

Масляну пляму 12 липня помітили на Південному Бузі у Миколаєві
Забруднення досить масштабне

Як можна побачити на відео, площа забруднення досить значна. Довга масляниста смуга тягнеться по воді.

Для довідки: Матвіївка — історична місцевість, мікрорайон у Центральному районі Миколаєва, колишнє селище міського типу Миколаївської міськради. Він розташований на лівому березі Південного Бугу (на правому — мікрорайон Варварівка), по обидва боки Кугаєвої балки, у північно-західній частині Миколаєва.

Матвіївка у Миколаєві на карті
Матвіївка розташована у північно-західній частині міста

Як розповідав "Телеграф", 13 липня Росія атакувала місто Миколаїв безпілотниками. Пролунав вибух, після нього виникло задимлення та пожежа. В частині обласного центру зникло світло.

Також повідомлялося, що 7 липня на Миколаївщині загорівся склад боєприпасів. Пожежа ймовірно спалахнула через горіння сухої трави.

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#Миколаїв #Забруднення #Річка #Південний Буг