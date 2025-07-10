Лукашенко пропустил "шахеды": что это было и каким городам Украины может грозить новая опасность

В СНБО сообщили об угрозе "шахедов" с Беларуси

Россия в ночь на 10 июля вновь запустила по Украине рои "шахедов". Однако новую массированную атаку отличало то, что на этот раз враг активно задействовал территорию Беларуси.

"Телеграф" разобрался в том, что это значит, какую угрозу несут такие атаки и можно ли этому противодействовать.

"Шахеды" в Беларуси

В ночь на 10 июля Россия провела очередную массированную атаку с использованием дронов и ракет. Основной целью обстрела являлся Киев. В результате атаки в шести районах столицы зафиксированы многочисленные разрушения жилищной инфраструктуры и вспыхнули пожары. Известно о как минимум 16 пострадавших. Более подробно о последствиях очередного обстрела можно узнать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Удар очевидно является частью новой тактики России по наращиванию массированных атак. Подробно о ней и её угрозах мы рассказывали в статье под названием "2000 "Шахедов" за один раз: способна ли Россия завалить Украину дронами и чем мы ответим".

Однако на этот раз, согласно официальным данным, Россия активно использовала территорию Беларуси.

"Россияне прямо сейчас используют территорию Беларуси для пролета "шахедов", — писал во время атаки руководитель ЦПД при СНБО Украины Андрей Коваленко.

Подтверждали эту информацию и мониторинговые каналы. По их данным, маршруты дронов выглядели следующим образом:

Маршруты шахедов 10 июля

Проходной двор Лукашенко

Пролет дронов над Беларусью 10 июля стал уже далеко не первым. Данные инциденты регулярно фиксируют различные мониторинговые сообщества. Например, проект Беларускі Гаюн только за вторую половину 2024 года насчитал аж 351 дрон над территорией республики.

Время от времени о дронах, которые залетают в Беларусь, сообщали и Воздушные силы ВСУ.

Однако в последнее время такие инциденты происходят все чаще и массовее. 8 июля паблик "Флагшток — Гомельшчына" писал о большом количестве российских БпЛА, которые были зафиксированы над Гомельской областью Беларуси. Речь идет об около 10 дронах за один раз.

Почему так происходит

Официально последний инцидент в украинском армии не упоминали в свое сводке, однако, основываясь на предыдущих случаях и нынешней ситуации, можно предположить несколько вариантов, почему так происходит.

Дроны сходят с ума

В 2024 году французская газета Le Monde, ссылаясь на собственные источники утверждала, что Украина научилась с помощью РЭБ менять координаты российских беспилотников. Это называется "спуфинг". Как объясняло ранее издание BBC, он заключается в добавлении погрешности, которую приемник не может отличить от настоящего спутникового кода и учитывает в своих расчетах. Фактически, передатчик средства радиоэлектронной борьбы имитирует существование нового спутникового созвездия и к 10 реальным спутникам добавляет еще 60 "фейковых". В таких условиях приемник ложно определяет свое местоположение, например, в другом полушарии Земли.

То есть, пролеты над Беларусью могут быть результатами работы РЭБ — подавленные дроны "теряются" и залетают в соседнее государства. Часть из них, вероятно, потом отображается в сводках ВСУ, как "локационно потерянные". Также это косвенно могут подтверждать несколько фактов.

белорусам время от времени приходится сбивать эти дроны и подтверждать это официально;

лидер РБ Лукашенко после долгого замалчивания инцидентов в 2024 году таки признал факт пролета дронов над своей территорией и заявил, что виной тому системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), "которые сбивают с курса беспилотники".

Воздушные силы ВСУ после атаки 10 июня не сообщали о факте использования Россией территории Беларуси для атаки на Украину.

Новый план России

Но есть и другой вариант — Россия якобы целенаправленно начала использовать территорию Беларуси для дроновых атак. У этой теории также есть несколько аргументов в её пользу:

Об использовании территории Беларуси сообщили в СНБО;

Россия наращивает атаки на Украину, а использование территории РБ, с разрешения Лукашенко или без, могло бы теоретически стать полезным для новой тактики;

Так или иначе — это пока лишь теоретические варианты того, что могло произойти в ночь на 10 июля. Последнее слово будет за официальными властями.

Насколько серьезна угроза

В случае, если речь идет о варианте с РЭБ, то для войны в Украине ничего не измениться. Такие инциденты происходят время от времени уже давно. Но совсем другое, если речь идет о целенаправленной новой тактике России. Тогда Украину может ждать целый ряд новых опасностей:

Как реагировать на увеличение роли Беларуси в войне?;

Как защищаться?

Дело в том, что такая тактика могла бы дать России сразу несколько преимуществ для их воздушных атак. В частности, укрытие от украинском ПВО и уменьшенное время подлета к некоторым целям, что могло бы затруднить Украине перехват.

Например, до Киева в таком случае "шахеды", могли бы долетать за примерно 20 минут (при скорости 250 км/ч. По данным Сержа Марко, современные российские "шахеды" уже могут достигать таких скоростей).

Время подлета "шахеда" к Киеву с территории Беларуси

Но Киев и так находится относительно близко к границам РФ, поэтому более тревожной такая ситуация может стать для областей на западе Украины, куда "шахеды" залетают относительно не часто. В таком случае время подлета к ним сократится сразу в несколько раз.

Время подлета "шахеда" к Луцку с территории Беларуси

Время подлета "шахеда" к Львову с территории Беларуси

Что будет дальше

"Телеграф" решил поинтересоваться мнением у руководителя Центра подготовки операторов БПЛА "Крук" Виктора Тарана по поводу возникшей ситуации и возможном развитии её в будущем.

По его мнению, самым худшим сценарием, который грозит Украине это целенаправленный пролет российских БПЛА с целью сокращения подлетного времени к украинским городам.

"Я бы очень хотел такой сценарий не допустить. Потому что подлет при таких обстоятельствах занимает несколько десятков минут. Силам ПВО будет невероятно сложно сбивать такие дроны. Трудности могут возникнуть, в частности, и из-за болотистой местности, где нужно будет оперативно разворачивать мобильные группы ПВО. Соответственно, процент поражений может вырасти", — считает он.

При этом, отмечает эксперт, бороться и с этим можно, например, с помощью дронов-перехватичков.

"Они способны перехватывать цели в максимально короткие сроки. Также перехват дронов можно будет осуществлять за счет развертывания стационарных точек ПВО", — говорит он.

Однако Таран твердо убежден, что именно с территории Беларуси российские дроны, вряд ли, будут запускать.

"По моему мнению, в настоящее время политическая и военная ситуация сложилась таким образом, что россияне не будут использовать, Беларусь как площадку для запуска ракет или дронов. К этому привело изменение геополитической ситуации. В начале полномасштабного вторжения РФ Лукашенко подыгрывал Путину, а сейчас наоборот старается дистанцироваться от войны. И вряд ли стоит ожидать, что Беларусь сейчас займет активную позицию в ней. Лукашенко сейчас пытается найти сближение с Китаем, ЕС и США, чтобы балансировать между этим треугольником и сохранить суверенитет. В 2022 году у меня была четкая информация, что Беларусь участвовала в войне даже на земле, но сейчас ситуация изменилась", — говорит он.

Более того, подчеркивает Таран, отсутствуют и объективные данные, которые бы свидетельствовали о подготовке воздушных атак с территории РБ.

"Это должны быть специализированные ангары, это должны быть специализированные точки запуска, которые должны находиться у железнодорожных станций, куда дроны должны доставляться. Должна быть создана соответствующая инфраструктура, многие из этих вещей. Плюс Беларусь прекрасно понимает, что если они начнут эту инфраструктуру делать, то они становятся непосредственными участниками войны", — говорит он.

Если же Беларусь теоретически перейдет черту, то для неё, по мнению эксперта, могут наступить плачевные последствия.

"У нас уже анонсировали баллистику свою, есть ATACMS, ударные дроны, а у Беларуси нет такого сильно ПВО как у России. Плюс объекты в Беларуси будут находиться намного ближе, чем российские, а поэтому наши атаки могут быть более быстрыми. Нужно еще свериться с международным правом, но теоретически в таком случае для Украины откроется возможность бить и по инфраструктурным объектам Беларуси, которые обеспечивают ту или иную точку. Последствия для Беларуси будут плачевными", — считает он.

Напомним, ранее мы писали о том, возможен ли массированный удар США по России и есть ли у американской армии необходимое дальнобойное оружие.