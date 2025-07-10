Конец войны не скоро? Главные заявления Зеленского о переговорах, разговоре с Трампом и Patriot

Зеленский рассматривает возможность кадровых изменений

Во время встречи участников "коалиции желающих" в Риме 10 июля ключевой темой стало обеспечение финансирования для украинских Сил обороны, а также поддержка производства вооружения, в том числе дронов и высокоточного дальнобойного оружия. Во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский очертил результаты саммита и сделал важные заявления о войне и ее урегулировании.

"Телеграф" собрал основные положения.

Поставки оружия

После конструктивных переговоров с президентом США Дональдом Трампом Украина получила положительные сигналы по возобновлению помощи от Соединенных Штатов. "Теперь на уровне команд мы работаем над тем, чтобы в Украину все поступало вовремя. Обо всем этом мы договорились", – отметил Зеленский.

Также, по словам политика, достигнуты договоренности о дополнительных закупках необходимого вооружения, ракет и систем противовоздушной обороны.

Урегулирование войны

Война может затянуться, и это вполне осознанный выбор Кремля. Зеленский объяснил, что данные украинской и западной разведки свидетельствуют о том, что Владимир Путин намерен продолжать войну: "Он зависит от нее".

Кроме того, лидер заявил: "Переговоров с Россией пока не будет, потому что еще не завершились те обмены, о которых договаривались раньше".

Атаки РФ

Президент во время пресс-конференции прокомментировал новую тактику России относительно массированных атак дронами. По его словам, Москва имеет целью массовое производство и запуск 700-1000 дронов в сутки:"Наши люди не высыпаются. Путин такими ударами хочет дестабилизировать общество".

В ответ на это Украина надеется на укрепление поддержки со стороны международных партнеров, в частности, в части поставок дронов-перехватчиков для эффективной защиты неба. Впоследствии Зеленский заверил, что после решения вопроса с системами Patriot угроза баллистических ракет будет устранена.

Вместе с тем, по словам высокопоставленного чиновника, украинские эксперты подсчитали, что Путин может потратить около 300 миллиардов долларов на войну в 2026 году.

Кадровые изменения

В то же время, Зеленский рассматривает возможность кадровых изменений: одним из вариантов является назначение министра обороны Рустема Умерова послом Украины в США. При реализации этого решения в правительстве ожидаются существенные перестановки.

"Коалиция желающих" и результаты встречи

Украинский лидер отметил, что более 30 стран-партнеров присоединились к саммиту в рамках "коалиции желающих", и около 200 соглашений на сумму более 10 миллиардов евро уже подготовлено в рамках конференции по восстановлению Украины.

Кроме того, объявлены следующие инициативы:

Германия планирует закупить для Украины две дополнительные системы ПВО Patriot, а Норвегия еще одну.

Впервые с момента создания коалиции в ее работе приняли участие представители США: Кит Келлог, Ричард Блюменталь и Линдси Грэм.

Министр финансов США Джей Бессент заявил, что Дональд Трамп инициировал создание Американского инвестиционного фонда для восстановления Украины.

Бессент также подчеркнул, что США будут работать над тем, чтобы "ни одно лицо, государство или компания, финансирующие российскую военную машину или обеспечивающие ее поставками, не получили выгоды от реконструкции Украины".

Европейский Союз выделит 2,3 миллиарда евро на восстановление страны, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Италия заявила о готовности помочь в восстановлении Одессы, а Германия – в инвестициях в расширение производства украинских дронов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели двусторонние переговоры на полях форума безопасности АСЕАН в Куала-Лумпуре. Встреча продолжалась около часа, во время которого стороны обсудили широкий спектр тем.

Мы обратились к международным аналитикам, чтобы разобраться, что именно стоит за так называемым "новым подходом" к войне в Украине и стоит ли ожидать реальных изменений или прогресса в процессе переговоров.