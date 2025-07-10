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Конец войны не скоро? Главные заявления Зеленского о переговорах, разговоре с Трампом и Patriot

Автор
Марта Иваненко
Дата публикации
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Автор
Владимир Зеленский Новость обновлена 10 июля 2025, 21:30
Владимир Зеленский. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Зеленский рассматривает возможность кадровых изменений

Во время встречи участников "коалиции желающих" в Риме 10 июля ключевой темой стало обеспечение финансирования для украинских Сил обороны, а также поддержка производства вооружения, в том числе дронов и высокоточного дальнобойного оружия. Во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский очертил результаты саммита и сделал важные заявления о войне и ее урегулировании.

"Телеграф" собрал основные положения.

Поставки оружия

После конструктивных переговоров с президентом США Дональдом Трампом Украина получила положительные сигналы по возобновлению помощи от Соединенных Штатов. "Теперь на уровне команд мы работаем над тем, чтобы в Украину все поступало вовремя. Обо всем этом мы договорились", – отметил Зеленский.

Также, по словам политика, достигнуты договоренности о дополнительных закупках необходимого вооружения, ракет и систем противовоздушной обороны.

Урегулирование войны

Война может затянуться, и это вполне осознанный выбор Кремля. Зеленский объяснил, что данные украинской и западной разведки свидетельствуют о том, что Владимир Путин намерен продолжать войну: "Он зависит от нее".

Кроме того, лидер заявил: "Переговоров с Россией пока не будет, потому что еще не завершились те обмены, о которых договаривались раньше".

Атаки РФ

Президент во время пресс-конференции прокомментировал новую тактику России относительно массированных атак дронами. По его словам, Москва имеет целью массовое производство и запуск 700-1000 дронов в сутки:"Наши люди не высыпаются. Путин такими ударами хочет дестабилизировать общество".

В ответ на это Украина надеется на укрепление поддержки со стороны международных партнеров, в частности, в части поставок дронов-перехватчиков для эффективной защиты неба. Впоследствии Зеленский заверил, что после решения вопроса с системами Patriot угроза баллистических ракет будет устранена.

Вместе с тем, по словам высокопоставленного чиновника, украинские эксперты подсчитали, что Путин может потратить около 300 миллиардов долларов на войну в 2026 году.

Кадровые изменения

В то же время, Зеленский рассматривает возможность кадровых изменений: одним из вариантов является назначение министра обороны Рустема Умерова послом Украины в США. При реализации этого решения в правительстве ожидаются существенные перестановки.

"Коалиция желающих" и результаты встречи

Украинский лидер отметил, что более 30 стран-партнеров присоединились к саммиту в рамках "коалиции желающих", и около 200 соглашений на сумму более 10 миллиардов евро уже подготовлено в рамках конференции по восстановлению Украины.

Кроме того, объявлены следующие инициативы:

  • Германия планирует закупить для Украины две дополнительные системы ПВО Patriot, а Норвегия еще одну.
  • Впервые с момента создания коалиции в ее работе приняли участие представители США: Кит Келлог, Ричард Блюменталь и Линдси Грэм.
  • Министр финансов США Джей Бессент заявил, что Дональд Трамп инициировал создание Американского инвестиционного фонда для восстановления Украины.
  • Бессент также подчеркнул, что США будут работать над тем, чтобы "ни одно лицо, государство или компания, финансирующие российскую военную машину или обеспечивающие ее поставками, не получили выгоды от реконструкции Украины".
  • Европейский Союз выделит 2,3 миллиарда евро на восстановление страны, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
  • Италия заявила о готовности помочь в восстановлении Одессы, а Германия – в инвестициях в расширение производства украинских дронов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели двусторонние переговоры на полях форума безопасности АСЕАН в Куала-Лумпуре. Встреча продолжалась около часа, во время которого стороны обсудили широкий спектр тем.

Мы обратились к международным аналитикам, чтобы разобраться, что именно стоит за так называемым "новым подходом" к войне в Украине и стоит ли ожидать реальных изменений или прогресса в процессе переговоров.

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#Украина #Россия #Война #Владимир Зеленский #Мирные переговоры