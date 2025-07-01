Почему США не удалось достичь перемирия между Россией и Украиной: Шмыгаль объяснил

Сейчас Украина отвергает любые временные перемирия

Соединенные Штаты Америки смогли помочь установить прекращение огня между Ираном и Израилем, в то время как в Украине из-за нежелания агрессора прекращать войну мир пока недостижим. Временные перемирия дают врагу шанс перегруппироваться.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль для EL PAIS. На вопрос, почему аналогичный сценарий, как на Ближнем Востоке, не осуществим в Украине, он отвечает простой аналогией: "Представьте, что вы в комнате с преступником, который стремится вас убить. Вы защищаетесь, но если перестанете — он достигнет цели, и война закончится вашей смертью. Вопрос в том, когда Путин захочет остановить войну".

По словам украинского чиновника, Киев поддержал инициативу Вашингтона о немедленном и полном прекращении огня как первом шаге для дальнейших переговоров и поиске дипломатического решения. Впрочем, Москва отказалась от такого соглашения.

Украина отвергает временные перемирия, например 30-дневное или праздничное прекращение огня, поскольку они не обеспечивают длительного мира. Такие паузы лишь дают оккупантам шанс перегруппироваться и усилить атаки.

Шмыгаль также подчеркивает, что мир на самом деле возможен только тогда, когда агрессор осознает последствия своих действий. "Когда Путин поймет, что его накажут, что российская экономика пострадает больше, что Украина может нанести больше потерь, тогда он остановит эту войну". Без такого осознания любые призывы к прекращению огня остаются напрасными.

Ранее "Телеграф" сообщал, что подавляющее большинство российской элиты верят, что полномасштабная война России против Украины завершится уже в 2025 года. Они надеются, что Москва и Киев смогут достичь соглашения в рамках стамбульского процесса или иного переговорного формата предстоящего главу Кремля Владимира Путина.