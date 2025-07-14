В Україні прогнозують значні дощі. Чи принесуть вони прохолоду (прогноз)

Синоптики обіцяють дощі у всіх областях України

Після кількох тижнів нещадної спеки в Україні температура нарешті почне знижуватися. На кінець тижня синоптики прогнозують дощі у багатьох регіонах країни.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр. Зміна погодних умов очікується вже з 18-19 липня.

18 липня (п'ятниця)

Денні температури коливатимуться від +20°C до +35°C залежно від регіону. Найпрохолодніше буде у західних областях. У центральних регіонах очікується +25…+31°C, а на сході та півдні збережеться тепла погода з температурами до 35°C.

Нічні температури становитимуть від +12°C до +21°C. Найтепліші ночі прогнозують у східних та південних областях.

Дощі з грозами пройдуть практично по всій території України. Найбільші опади будуть на заході.

Погода в Україні 18 липня

19 липня (субота)

Денна температура дещо знизиться і становитиме +20…+33°C. У західних регіонах буде +20…+22°C, у центральних — +22…+27°C, на сході та півдні — +31…+33°C.

Нічні показники термометрів коливатимуться від +12°C до +22°C. Найпрохолодніші ночі очікуються у західних областях. Дощі триватимуть у більшості регіонів.

Погода в Україні 19 липня

Нагадаємо, погода приготувала "сюрприз". Вже 13 та 14 липня в деяких областях України попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку.