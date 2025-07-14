В Україні прогнозують значні дощі. Чи принесуть вони прохолоду (прогноз)
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Синоптики обіцяють дощі у всіх областях України
Після кількох тижнів нещадної спеки в Україні температура нарешті почне знижуватися. На кінець тижня синоптики прогнозують дощі у багатьох регіонах країни.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр. Зміна погодних умов очікується вже з 18-19 липня.
18 липня (п'ятниця)
Денні температури коливатимуться від +20°C до +35°C залежно від регіону. Найпрохолодніше буде у західних областях. У центральних регіонах очікується +25…+31°C, а на сході та півдні збережеться тепла погода з температурами до 35°C.
Нічні температури становитимуть від +12°C до +21°C. Найтепліші ночі прогнозують у східних та південних областях.
Дощі з грозами пройдуть практично по всій території України. Найбільші опади будуть на заході.
19 липня (субота)
Денна температура дещо знизиться і становитиме +20…+33°C. У західних регіонах буде +20…+22°C, у центральних — +22…+27°C, на сході та півдні — +31…+33°C.
Нічні показники термометрів коливатимуться від +12°C до +22°C. Найпрохолодніші ночі очікуються у західних областях. Дощі триватимуть у більшості регіонів.
Нагадаємо, погода приготувала "сюрприз". Вже 13 та 14 липня в деяких областях України попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку.