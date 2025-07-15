Россияне пол ночи терроризировали Запорожье и область, есть раненые и разрушения

Россияне атаковали десять населенных пунктов Запорожской области

Этой ночью Запорожье и область были снова под ударом — россияне атаковали сразу несколько населённых пунктов. В Гуляйполе от артобстрела пострадали пожилые супруги.

В областном центре из-за атаки дронов возникли пожары. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в своем телеграмм-канале.

Из-за артобстрела Гуляйполя поврежден частный дом. Ранения получили 60-летняя женщина и 66-летний мужчина.

Поврежденный дом

Как сообщил начальник Запорожской ОВА, российские войска с вечера атаковали Запорожье и район дронами. Из-за этого вспыхнули несколько пожаров в городе. К счастью, во время атак БПЛА на областной центр люди не пострадали. Но от взрывной волны и обломков в Запорожье поврежден ангар и админздание на инфраструктурном объекте.

По словам Федорова, за минувшие сутки оккупанты нанесли 492 удара по 10 населенным пунктам Запорожской области. Российские войска ударили с воздуха по Плавням, Гуляйполю, Малиновке, Новоданиловке и Малой Токмачке – всего 7 авиаударов.

Кроме того, враг запустил на Запорожье, Нагорное, Каменское, Гуляйполе, Малиновку, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривное 368 беспилотников. Преимущественно это были FPV-дроны. Также россияне 4 раза обстреляли из "Градов" Щербаки и Малую Токмачку.

"Поступило 19 сообщений о разрушении квартир, частных домов, гаражей, автомобилей и объектов инфраструктуры", — подытожил Федоров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Германия уже начала готовиться к предоставлению Украине Patriot. Мерц и Писториус сделали заявления.