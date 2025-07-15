Росіяни пів ночі тероризували Запоріжжя та область, є поранені та руйнування

Росіяни атакували десять населених пунктів Запорізької області

Цієї ночі Запоріжжя та область були знову під ударом — росіяни атакували відразу кілька населених пунктів. У Гуляйполі від артобстрілу постраждало літнє подружжя.

В обласному центрі через атаку дронів виникли пожежі. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму телеграм-каналі.

Через артобстріл Гуляйполя пошкоджений приватний будинок. Поранення отримали 60-річна жінка та 66-річний чоловік.

Пошкоджений будинок

Як повідомив начальник Запорізької ОВА, російські війська від вечора атакували Запоріжжя та район дронами. Через це спалахнули кілька пожеж у місті. На щастя, під час атак БПЛА на обласний центр люди не постраждали. Але від вибухової хвилі та уламків в Запоріжжі пошкоджені ангар та адмінбудівля на інфраструктурному об'єкті.

Засловами Федорова, за минулу добу окупанти завдали 492 удари по 10 населених пунктах Запорізької області. Російські війська вдарили з повітря по Плавнях, Гуляйполю, Малинівці, Новоданилівці та Малій Токмачці — всього 7 авіаударів.

Крім того, ворог запустив на Запоріжжя, Нагорне, Кам'янське, Гуляйполе, Малинівку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне 368 безпілотників. Переважно це були FPV-дрони. Також росіяни 4 рази обстріляли з "Градів" Щербаки та Малу Токмачку.

"Надійшло 19 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів, автомобілів та обʼєктів інфраструктури", — підсумував Федоров.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Німеччина вже почала готуватися до надання Україні Patriot. Мерц та Пісторіус зробили заяви.