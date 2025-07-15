Что запрещено делать 15 июля, чтобы не иметь проблем

В этот день действуют определенные запреты

Во вторник, 15 июля, по новому стилю верующие вспоминают выдающегося князя Владимира, который ввел христианство в Киевской Руси. Ранее, то есть до введения новоюлианского календаря, его чествовали 28 июля.

Владимир родился в X веке и был сыном князя Святослава, а также внуком княгини Ольги и князя Игоря. Сначала он был язычником и восстанавливал культ разных богов. Однако в 988 году Владимир принял крещение и одновременно освятил Киевскую Русь.

С этого времени Русь стала развиваться в образовании, архитектуре, письменности как ведущее государство. В то же время Владимир начал налаживать международные отношения с другими странами. Он отчеканил собственную монету, а также соорудил Десятинную церковь. Владимира канонизировала католическая и православная церковь как равноапостольного святого.

Князь Владимир Великий, фото Pinterest

Традиции и приметы 15 июля

В этот день верующие идут в храм, чтобы почтить святого Владимира. В народе в этот день собирали ягоды и фрукты.

Если в этот день идет дождь — осень будет теплой.

Солнечный день – в ближайшее время будет тепло.

Кукушка кует — лето будет долгим.

Что нельзя делать 15 июля

День следует провести в молитвах и духовности, поэтому нельзя употреблять алкоголь.

Лучше не проводить важные встречи, потому что можете потерпеть неудачу.

Не стоит физически работать, ведь чествование Владимира — большой праздник.

Не следует отказывать в помощи, врать и наговаривать на кого-нибудь.

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