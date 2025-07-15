Українців попереджають про небезпеку. Що може відбутись 18 липня

Українцям зі семи областей варто підготуватись

Вже у п'ятницю, 18 липня, в деяких областях Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Вона триватиме цілу добу.

18 липня в семи регіонах України оголошено попередження про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозами синоптиків, у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській областях, а також на території Автономної Республіки Крим зберігатиметься "червоний" рівень пожежної небезпеки.

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Фахівці закликають українців бути особливо обережними з відкритим вогнем, не розводити багаття у лісах, не палити траву та сухостій, а також утриматися від будь-яких дій, які можуть спричинити займання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну завітають короткочасні, місцями добові, дощі. Синоптики з Українського гідрометеорологічного центру розповіли, чи спаде спека найближчими днями.

А ще раніше ми писали про те, що нашою країною пронеслись торнадо. Де саме вони були та чи спричинили руйнування.