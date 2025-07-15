По душе не только рыбакам: где находится затопленный карьер с кристальной водой и огромной рыбой (фото, видео)

Точной глубины этого искусственного водоема никто не знает

Звенигородский карьер расположен в 5 километрах от центра Александрии на Кировоградщине. Раньше здесь добывали гранит, а сейчас ловят рыбу и занимаются дайвингом.

"Телеграф" решил рассказать о прекрасном месте для любителей природных красот и подводных прогулок.

Карьер затопило более 20 лет назад. Говорят, как только "дошли до воды", то пришлось бросать технику из-за того, что все на глазах уходило под воду.

Точной глубины этого водоема никто не знает. Дайверы говорят, что максимально она достигает от 40 до 50 метров. Но встречаются сообщения, что до дна 80 метров и ежегодно вода поднимается на один-два метра. С 25 до 30 метров есть слой сероводорода, который мешает хорошо видеть, но ниже видимость возвращается.

Также в сети пишут, что в карьере живут настоящие великаны подводного мира, в том числе 100-килограммовые сомы, а вода в водоеме – невероятно чистая. К слову, это свойственно именно гранитным карьерам.

Звенигородский карьер. Фото: Сергей Милютин

Звенигородский карьер. Фото: Сергей Милютин

Звенигородский карьер. Фото: Сергей Милютин

Звенигородский карьер. Фото: Сергей Милютин

Звенигородский карьер. Фото: Сергей Милютин

В это место влюбились сотни александрийцев, а сейчас открывают для себя туристы. Оно поражает невероятным природным ландшафтом и идеально для фотосессий на скалах.

Относительно инфраструктуры стоит приготовиться к тому, что ее просто нет – все места для отдыха преимущественно дикие и стихийно создаются ежегодно. Но очень близко Александрия, где можно найти все нужное.

Раньше мы рассказывали об озере Доброе на Волыни. В самом озере много рыбы, в том числе лещ, щука, карп, карась и окунь. Также здесь есть водоплавающие птицы, например, утки. На побережье озера находится пляж с причалом. Это место хорошо подойдет для отдыха и рыбалки посреди леса.