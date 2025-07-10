Водоем, похожий на картину: в Украине есть таинственное озеро Заньки, где деревья растут прямо со дна (фото, карта)

Это озеро невероятно красивое, а еще там можно рыбачить

В Украине есть множество невероятной красоты озер. Среди зеленых пейзажей Черниговщины скрывается природная жемчужина – озеро вблизи села Заньки. Это не просто водоем, а место с уникальной атмосферой, где березы растут прямо из воды. Там хрустальная вода, чистые пляжи и это настоящая находка как для рыбаков, так и для тех, кто хочет отдохнуть летом.

Также у озера выйдут невероятно красивые фото. "Телеграф" расскажет больше об озере Заньки и почему стоит туда приезжать на отдых.

Атмосфера здесь особенная – в воздухе стоит запах леса, слышен шелест ветра в листьях. Это место будто бы создано для того, чтобы убегать сюда от громкого города и отдохнуть на природе. Что действительно впечатляет, это березы, которые растут из воды. Они создают необыкновенную атмосферу.

У озера есть места для отдыха и обустроенные пляжи. Сюда можно приезжать семьям с детьми, ведь купаться в водоеме безопасно. На территории есть места для палаток и мангалы. Однако плавать в водоеме нужно осторожно – спасательные службы пляжи не патрулируют.

Где остановиться

Как отмечено выше, сюда можно приезжать с палатками. Также неподалеку озера есть домики и беседки, которые можно арендовать. Как отмечено в группе в Фейсбуке, сутки в будний стоят 1000 гривен, а в выходной — 1200.

Как добраться

Удобнее всего доставаться на собственном авто. Ориентироваться лучше на город Нежин. Езжайте по трассе Р67 в направлении села Вертиевка. В Вертиевке следует вернуть на сельскую дорогу — она ведет к озеру. Расстояние от Нежина – примерно 23 км.

Прямых автобусов к озеру нет. Можно доехать общественным транспортом до села Вертиевка, затем взять такси до озера или дойти пешком.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где на Волыни находится озеро Велимче. Оно окружено сосновыми лесами, что делает его особым местом для отдыха.