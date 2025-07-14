Куча рыбы и свежего воздуха. Где на Волыни расположено уникальное озеро Доброе (фото)

Его глубина достигает 15 м

В Украине есть немало живописных мест, куда можно поехать на отдых. К примеру, на Волыни расположено озеро Доброе.

"Телеграф" расскажет, где находится водоем и как до него добраться, а также как он выглядит. Заметим, что это озеро – естественный водоем с песчаным дно.

Озеро Доброе

Это озеро находится у села Подречье, в Камень-Каширском районе Волынской области. Оно имеет глубину до 15 метров. Вокруг озера расположен сосновый лес. Здесь растут сосны, березы, кусты черники, брусники и клюквы. Территория вокруг – природоохранная зона, где можно увидеть редкие растения, занесенные в Красную книгу Украины.

Озеро Доброе

В самом озере много рыбы, в том числе лещ, щука, карп, карась и окунь. Также здесь есть водоплавающие птицы, например, утки. На побережье озера находится пляж с причалом. Это место хорошо подойдет для отдыха и рыбалки посреди леса.

Заметим, что с 1975 г. озеро имеет статус гидрологического памятника природы общегосударственного значения. Рядом на территории есть базы отдыха, где можно остановиться. Также возле Доброго растет дуб, который считается ботаническим памятником местного значения.

Озеро Доброе на Волыни

Озеро Доброе

Как доехать до озера Доброе

На поезде из Киева следует ехать до станции "Ковель" или "Луцк". Из них — региональный поезд или автобус в Камень-Каширский.

Киева следует ехать до станции "Ковель" или "Луцк". Из них — региональный поезд или автобус в Камень-Каширский. Автобусом из Киева едем в Луцк (примерно 5 часов), затем автобус или маршрутка в Камень-Каширский (еще где-то 2-2,5 часа).

А уже из Камень-Каширского автобусом или маршрутной следует добраться до села Подречье. Озеро Доброе в нескольких км от села.

Озеро Доброе на карте

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