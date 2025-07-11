Над Киевом пролетел самолет: когда еще гражданская авиация летала над Украиной с начала вторжения

Звуки гражданских самолетов уже стали необычными для жителей Украины

После начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, Украина полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданской авиации — как для внутренних, так и для международных рейсов. Несмотря на это, в последние три года неоднократно фиксировались случаи появления гражданских самолетов над территорией Украины — по разным причинам и с соблюдением определенных протоколов безопасности.

Шум в сети наделал в пятницу, 11 июля, совершил пролет грузового самолета Ан-124 "Руслан". Самолет увидели в небе над Киевом. "Телеграф" собрал информацию о случаях, когда гражданская авиация, несмотря на ограничения, введенные с февраля 2022 года, все же пересекали воздушное пространство страны.

Wizz Air: гонка самолетов

В апреле 2022 года украинская авиакомпания "Роза Ветров" эвакуировала из Львова самолет ATR-72, 13 сентября 2022 года из Украины вылетел коммерческий самолет — Airbus A320 компании Wizz Air, который долгое время оставался на стоянке в аэропорту Львова с бортовым номером HA-LWS.

В Flightradar24 отметили, что транспондер самолета был активирован только после пересечения границы с Польшей, вероятно, из соображений безопасности. Этот полет не имел регулярного характера, а являлся единичной эвакуационной операцией с целью перегона судна.

Полеты из-за непогоды

23 июня 2023 года самолет польской чартерной авиакомпании Enter Air, выполнявший рейс E4 4665 из Познани в Анталию, на несколько минут вошел в воздушное пространство Украины. Как сообщили в самой авиакомпании, это произошло по погодным причинам — из-за грозы в Словакии. По словам представителей компании, маршрут был согласован с диспетчерами в Братиславе. Самолет пролетел над Закарпатьем вблизи населенных пунктов Кострино, Вышка, Лумшоры, Турья Пасека, Нижнее Солотвино и Сюрте.

Рейс польской авиакомпании из Познани в Анталию

Еще один подобный инцидент произошел 25 июля 2023 года. Турецкий самолет авиакомпании BBN Airlines с норвежскими туристами на борту следовал из Осло в Анталию. Из-за сильного шторма в Центральной Европе экипаж принял решение изменить маршрут и вошел в воздушное пространство Украины — с северо-восточной Венгрии через юго-запад Украины, затем самолет отправился в сторону Румынии. В компании заявили, что инцидент был единичным и пообещали принять меры, чтобы предотвратить подобное в будущем.

Boeing из "Борисполя"

19 декабря 2023 года из аэропорта "Борисполь" совершил вылет Boeing 777-300 — самолет был зафрахтован компанией Skyline Express и выполнил технический перегон без груза и пассажиров. По данным аэропорта, это был четвертый подобный вылет из "Борисполя" за все время полномасштабной войны. Полет проходил в соответствии с разрешением и соблюдением всех мер безопасности, и не был связан с возобновлением авиаперевозок.

Самолет с позывным Welcome

21 апреля 2025 над Львовом украинцы заметили еще один гражданский самолет, который выполнял сложный маршрут с несколькими петельными траекториями, которые на карте выглядели как "цветок" или даже силуэт человека. Позже в Министерстве развития общин подтвердили, что это был самолет, который совершал полеты в рамках программы проверки аэронавигационного оборудования. Позывной борту – Welcome.

Маршрут самолета с позывным "Welcome" во Львовской области

Ryanair готовится вернуться в Украину после окончания войны: компания уже имеет детальный план

Один из крупнейших авиаперевозчиков Европы, ирландский лоукостер Ryanair, заявил о готовности возобновить полеты в Украине в течение 4-6 недель после завершения боевых действий. Об этом сообщил исполнительный директор компании Майкл О’Лири, отметив, что Ryanair имеет амбициозный план возвращения на украинский рынок.

Исполнительный директор Ryanair Майкл О’Лири

О’Лири подчеркнул, что запуск полетов будет возможен только после официального прекращения войны, ведь без соответствующего разрешения Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA) авиасообщение невозможно. Ryanair планирует сосредоточиться на Киеве и Львове, где инфраструктура аэропортов частично восстанавливается еженедельно. В компании заявили о намерении запустить около 24 маршрутов, в том числе путем перенаправления самолетов из Лондона (Станстед) и Парижа (Орли). В то же время по Одессе прогнозы более осторожны — возобновление полетов туда будет зависеть от уровня повреждений аэропорта.

Когда возобновят работу украинские аэропорты

На государственном уровне говорить о конкретных датах пока рано. В Министерстве развития общин и территорий четко отметили, что открытие авиасообщения возможно только после создания достаточных условий безопасности, в частности, наличия средств противовоздушной обороны вблизи аэропортов. Сейчас, как во Львове, так и в других регионах, речь идет только о технической поддержке авиационной инфраструктуры и обучении персонала.

Аэропорт "Львов" остается одним из самых перспективных для возобновления полетов, но его руководство подчеркивает, что даже в 2025 году ситуация без опасности не позволяет начать никакие коммерческие рейсы. Аналогичная ситуация и в Виннице – аэропорт сейчас находится на реконструкции в соответствии с постановлением Кабмина еще с 2016 года. Возобновление полетов возможно только после завершения всех ремонтных работ, сертификации и внедрения организационных мероприятий.

В филиале "Международного аэропорта Ивано-Франковск" уточнили, что для быстрого запуска рейсов необходимо выполнить несколько шагов: сертифицировать аэродромы, подготовить инфраструктуру, восстановить оборудование и завершить подготовку персонала. По оценкам, переподготовка служб будет продолжаться от 7 до 12 дней, а общая техническая и кадровая подготовка – до трех месяцев.

В Черкассах ситуация еще менее определена. В Департаменте регионального развития Черкасской ОГА сообщили, что никаких предпосылок для возобновления работы КП "Аэропорт Черкассы" пока не создано.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в пятницу, 11 июля, в воздушном пространстве Украины наблюдали не только транспортный самолет Ан-124 "Руслан". По данным авиарадаров, в небе также зафиксировали два неустановленных объекта.