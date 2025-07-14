Укр

Путина можно вынудить начать переговоры: известный социолог назвал эффективный метод

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Владимир Паниотто оценил затраты и последствия Новость обновлена 14 июля 2025, 11:29
Владимир Паниотто оценил затраты и последствия. Фото Коллаж "Телеграф"

Для этого не нужно даже слишком больших средств

Подавляющее большинство россиян, особенно в столице — Москве, вообще не чувствуют, что идет война. Однако Украина может небольшими ресурсами создать очень неудобную ситуацию для населения, элит и бизнеса РФ, полностью или почти полностью прекратив авиаперелеты из московских аэропортов.

Такое предложение выдвинул президент Киевского международного института социологии профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" Владимир Паниотто в своей колонке на "Украинской правде". Он привел статистику — около 80% россиян имеют нормальное или отличное настроение, 70% считают, что Россия движется в правильном направлении и только 17% не согласны с этим.

Более того, по оценкам экономической ситуации, повседневная жизнь большинства россиян, особенно малообеспеченных, за три года стала лучше. В таких условиях у россиян нет никаких оснований давить на свое руководство для прекращения войны.

"Между тем мы можем очень небольшими ресурсами создать очень неудобную ситуацию для населения, элит и бизнеса РФ, закрыв авиаперелеты из московских аэропортов полностью или почти полностью", — пишет социолог.

Что предлагает Владимир Паниотто

Президент КМИС предлагает стратегию дестабилизации московской авиационной инфраструктуры. Определенные действия Украины сделают авиаперелеты в России непредсказуемыми и неудобными, что постепенно изменит поведение россиян и будет давить на элиты.

Дестабилизации московской авиационной инфраструктуры можно достичь через:

  • целевые удары по военным объектам в Московской области, не затрагивая гражданские аэропорты,
  • регулярное создание условий для тревог, остановок, отмен рейсов или перенесений рейсов (включая распространение информации о ненадежности авиаполетов среди населения РФ)

Сколько ресурсов понадобится

По расчетам профессора, на дестабилизацию авиаперелетов в Москве значительные ресурсы потребуются только в первые две недели. В дальнейшем ситуацию можно будет поддерживать раз в неделю, а со временем и реже, прогнозирует он.

По словам Паниотто, для того чтобы россияне вводили режим прекращения полетов в аэропортах (план "Ковер"), Украина может использовать самые дешевые дроны. Могут использоваться и имитаторы БПЛА.

"С начала полномасштабного вторжения России авиатранспорт Украины полностью остановлен. В то же время Российская Федерация сохраняет полноценное внутреннее авиасообщение, в частности, через московский авиационный узел, который в 2024 году перевез более 55 млн пассажиров", — обосновывает свое предложение социолог.

Ожидаемый эффект от закрытия московских аэропортов

Владимир Паниотто дал прогноз последствий, к которым приведет остановка авиасообщения в Москве. В течение 3-4 недель это может привести к серьезным результатам.

По расчетам профессора, только в первые пять дней, удары дронами нужно будет наносить ежедневно. Еще неделю нужно будет делать это через день, а дальше в течение двух недель обстрелы нужно будет устраивать 1-2 раза в неделю в непредсказуемые дни.

"Этого достаточно, чтобы сделать авиаполеты из Москвы ненадежными и непредсказуемыми, далее эту ситуацию нужно будет только поддерживать в случае, если авиаперевозки попытаются возобновить (раз в 7-10 дней)", — пишет профессор.

Большие экономические убытки, но главный эффект – психологический

Он отметил, что такие действия Украины стали бы существенным ударом не только по авиации РФ, но и по всей обслуживающей рейсы инфраструктуре (торговля, такси, логистика и т.п.). Прямой ущерб авиаперевозчиков может составить 10 и более млрд долларов в год, а ущерб от нарушения бизнес связей трудно оценить.

"Но главный эффект – психологический. Наиболее влиятельное российское население, проживающее в Москве, политическая и бизнес-элита ощутят, что война имеет непрогнозируемые и неприятные последствия. Переход от авиаперевозок на другие виды транспорта в столь крупной по масштабам стране является существенной проблемой, которая будет постоянно ощущаться. Тем более если время от времени будут страдать и другие аэропорты", — пояснил социолог.

Три преимущества стратегии дестабилизации авиационной инфраструктуры РФ

По мнению Владимира Паниотто, дестабилизация авиаперелетов в Москве является эффективным методом стимулирования России к переговорам о прекращении огня. Она имеет три значительных плюса:

  • относительно дешевая
  • имеет минимальный риск для гражданского населения (что важно для наших международных отношений)
  • высокий асимметричный эффект

Как сообщал "Телеграф", президент США Дональд Трамп рассказал французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что глава России Владимир Путин в ближайшие два месяца планирует наступать на фронте. Он хочет выйти на административные границы областей, которые считает "своими".

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#Москва #Аэропорт #Война #Беспилотники #Владимир Паниотто