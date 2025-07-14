Путина можно вынудить начать переговоры: известный социолог назвал эффективный метод
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Для этого не нужно даже слишком больших средств
Подавляющее большинство россиян, особенно в столице — Москве, вообще не чувствуют, что идет война. Однако Украина может небольшими ресурсами создать очень неудобную ситуацию для населения, элит и бизнеса РФ, полностью или почти полностью прекратив авиаперелеты из московских аэропортов.
Такое предложение выдвинул президент Киевского международного института социологии профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" Владимир Паниотто в своей колонке на "Украинской правде". Он привел статистику — около 80% россиян имеют нормальное или отличное настроение, 70% считают, что Россия движется в правильном направлении и только 17% не согласны с этим.
Более того, по оценкам экономической ситуации, повседневная жизнь большинства россиян, особенно малообеспеченных, за три года стала лучше. В таких условиях у россиян нет никаких оснований давить на свое руководство для прекращения войны.
"Между тем мы можем очень небольшими ресурсами создать очень неудобную ситуацию для населения, элит и бизнеса РФ, закрыв авиаперелеты из московских аэропортов полностью или почти полностью", — пишет социолог.
Что предлагает Владимир Паниотто
Президент КМИС предлагает стратегию дестабилизации московской авиационной инфраструктуры. Определенные действия Украины сделают авиаперелеты в России непредсказуемыми и неудобными, что постепенно изменит поведение россиян и будет давить на элиты.
Дестабилизации московской авиационной инфраструктуры можно достичь через:
- целевые удары по военным объектам в Московской области, не затрагивая гражданские аэропорты,
- регулярное создание условий для тревог, остановок, отмен рейсов или перенесений рейсов (включая распространение информации о ненадежности авиаполетов среди населения РФ)
Сколько ресурсов понадобится
По расчетам профессора, на дестабилизацию авиаперелетов в Москве значительные ресурсы потребуются только в первые две недели. В дальнейшем ситуацию можно будет поддерживать раз в неделю, а со временем и реже, прогнозирует он.
По словам Паниотто, для того чтобы россияне вводили режим прекращения полетов в аэропортах (план "Ковер"), Украина может использовать самые дешевые дроны. Могут использоваться и имитаторы БПЛА.
"С начала полномасштабного вторжения России авиатранспорт Украины полностью остановлен. В то же время Российская Федерация сохраняет полноценное внутреннее авиасообщение, в частности, через московский авиационный узел, который в 2024 году перевез более 55 млн пассажиров", — обосновывает свое предложение социолог.
Ожидаемый эффект от закрытия московских аэропортов
Владимир Паниотто дал прогноз последствий, к которым приведет остановка авиасообщения в Москве. В течение 3-4 недель это может привести к серьезным результатам.
По расчетам профессора, только в первые пять дней, удары дронами нужно будет наносить ежедневно. Еще неделю нужно будет делать это через день, а дальше в течение двух недель обстрелы нужно будет устраивать 1-2 раза в неделю в непредсказуемые дни.
"Этого достаточно, чтобы сделать авиаполеты из Москвы ненадежными и непредсказуемыми, далее эту ситуацию нужно будет только поддерживать в случае, если авиаперевозки попытаются возобновить (раз в 7-10 дней)", — пишет профессор.
Большие экономические убытки, но главный эффект – психологический
Он отметил, что такие действия Украины стали бы существенным ударом не только по авиации РФ, но и по всей обслуживающей рейсы инфраструктуре (торговля, такси, логистика и т.п.). Прямой ущерб авиаперевозчиков может составить 10 и более млрд долларов в год, а ущерб от нарушения бизнес связей трудно оценить.
"Но главный эффект – психологический. Наиболее влиятельное российское население, проживающее в Москве, политическая и бизнес-элита ощутят, что война имеет непрогнозируемые и неприятные последствия. Переход от авиаперевозок на другие виды транспорта в столь крупной по масштабам стране является существенной проблемой, которая будет постоянно ощущаться. Тем более если время от времени будут страдать и другие аэропорты", — пояснил социолог.
Три преимущества стратегии дестабилизации авиационной инфраструктуры РФ
По мнению Владимира Паниотто, дестабилизация авиаперелетов в Москве является эффективным методом стимулирования России к переговорам о прекращении огня. Она имеет три значительных плюса:
- относительно дешевая
- имеет минимальный риск для гражданского населения (что важно для наших международных отношений)
- высокий асимметричный эффект
Как сообщал "Телеграф", президент США Дональд Трамп рассказал французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что глава России Владимир Путин в ближайшие два месяца планирует наступать на фронте. Он хочет выйти на административные границы областей, которые считает "своими".