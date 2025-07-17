Медуз больше, чем людей. Россияне уничтожают популярный курорт Азовского моря (видео)

До российского вторжения сюда приезжали тысячи туристов

Российская оккупация уничтожила немало украинских курортов, в том числе и на побережье Азовского моря. К сожалению, это коснулось и легендарной Белосарайской косы.

В сети уже показали свежие кадры с курорта, куда когда-то приезжало тысячи туристов. Заметим, что коса оккупирована с марта 2022 года, после начала полномасштабного вторжения в Украину.

На свежем видео видно, что на побережье есть люди, но по сравнению с довоенными временами – их мало. Еще в 2021 году на территории Белосарайской косы действовало примерно 80 баз отдыха, пансионатов и гостевых домов. А количество туристов в год переваливали сотню тысяч. Сейчас же море посещает в разы меньше людей.

Центр Белосарайской косы до оккупации

К тому же с началом сильной жары несколько лет подряд побережье Азовского моря атакуют медузы, что уже появились на Белосарайской косе. Купаться в море с медузами практически невозможно, ведь они очень сильно жалят.

Добавим, что Белосарайская коса находиться на побережье Азовского моря всего в 25 километрах от Мариуполя. Длина всей этой косы 14 километров, а ширина у самого основания 13 километров, далее, уходя в море, она постепенно сужается. Благодаря такой протяженности и мелководью здесь обычно была чистая вода и спокойное море. Кроме того, на косе еще был заповедник с лебедями, куликами, чайками и тому подобное.

Белосарайская коса на карте

Белосарайская коса

Белосарайская коса

К слову, судьба заповедника после российской оккупации до сих пор неизвестна. Но учитывая то, что даже пляжи постепенно приходят в упадок и превращаются в дикие побережья, вероятнее всего природоохранную территорию постигнет то же самое.

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