Евпатория в оккупации стала похожа на Припять: пляжи пустуют, зато работает барахолка (фото, видео)

Инфраструктура в городе разрушается

Евпатория, курорт на западе оккупированного Крыма, как и другие, захваченные россиянами украинские места отдыха, погрузился в упадок. Цены в магазинах доводят до истерики, парки ржавеют, а побережье пустует – туристический сезон сорван.

В связи с этим местные жители массово выходят торговать на Блошиный рынок торговать старыми вещами, чтобы хоть как-то прожить. "Телеграф" собрал фото и видео, которые могут дать представление о сегодняшнем дне Евпатории.

Один из местных Telegram-каналов опубликовал фото из супермаркета, на котором видно, что сливы продаются по 3289 рублей.

В другом паблике появилась целая серия снимков парка отдыха, который напоминает кадры из Припяти после Чернобыльской катастрофы. Парк не работает и потихоньку ржавеет. Кое-где металлические детали с облупленной краской просто оторвались. Окна в кассу забиты фанерой.

В сети есть большое количество видео и фото, на которых видно, что на пляжах и набережных Евпатории пусто. Разве что случайно забредет бездомная собака.

Между тем, местные жители, которые всегда зарабатывали на туризме, вынуждены продавать свои старые вещи на барахолке. Это просто участок вдоль дороги, где продавцы раскладывают товар прямо на земле.

Ранее мы писали, что курортный сезон в оккупированной Кирилловке, некогда одном из самых популярных мест отдыха на Азовском побережье для жителей Мелитополя и всей Украины, окончательно сорван. "Телеграф" показал фото до и во время оккупации населенного пункта.