Можно перепутать с Техасом: в Украине есть месторождение с невероятными видами (фото)

Это месторождение известно своими залежями кремнистого мела.

Недалеко от Могилев-Подольской трассы Винницкой области расположено уникальное природное месторождение песчаного ракушняка, которое по красоте и геологическим характеристикам можно сравнить с известными мировыми ландшафтами, как Техасский Каньон в США. Именно это место привлекло внимание туриста Андрея Миняйло, который не мог проехать мимо такой необычной природной достопримечательности.

Такой пост опубликовал мужчина на своей Facebook-странице. Вместе с женой Юлией, несмотря на ее нежелание фотографироваться, они создали небольшую подборку снимков, чтобы запечатлеть красоту Немийского месторождения.

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Немийское месторождение расположено в Винницкой области, в окрестностях одноименного села.

Это месторождение известно своими залежями трепела, кремнистого мела и фосфатсодержащего и малофосфатного известняка.

Кремнистый мел

Его разработка имеет важное промышленное значение, однако местные жители и власть выражают серьезные опасения относительно перспектив будущей добычи. В частности, Могилев-Подольский горсовет просит отменить аукцион на добычу полезных ископаемых на объекте.

Немийское месторождение

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