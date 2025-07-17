Можно перепутать с Техасом: в Украине есть месторождение с невероятными видами (фото)
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Это месторождение известно своими залежями кремнистого мела.
Недалеко от Могилев-Подольской трассы Винницкой области расположено уникальное природное месторождение песчаного ракушняка, которое по красоте и геологическим характеристикам можно сравнить с известными мировыми ландшафтами, как Техасский Каньон в США. Именно это место привлекло внимание туриста Андрея Миняйло, который не мог проехать мимо такой необычной природной достопримечательности.
Такой пост опубликовал мужчина на своей Facebook-странице. Вместе с женой Юлией, несмотря на ее нежелание фотографироваться, они создали небольшую подборку снимков, чтобы запечатлеть красоту Немийского месторождения.
Что известно об украинском "Техасском Каньоне"
Немийское месторождение расположено в Винницкой области, в окрестностях одноименного села.
Это месторождение известно своими залежями трепела, кремнистого мела и фосфатсодержащего и малофосфатного известняка.
Его разработка имеет важное промышленное значение, однако местные жители и власть выражают серьезные опасения относительно перспектив будущей добычи. В частности, Могилев-Подольский горсовет просит отменить аукцион на добычу полезных ископаемых на объекте.
Ранее "Телеграф" сообщал, что бывший каменный карьер на Львовщине (известный также как Голубое озеро) поражает своими крутыми скалистыми берегами и ярким бирюзово-синим цветом воды.