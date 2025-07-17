Можна переплутати з Техасом: в Україні є родовище з неймовірними краєвидами (фото)

Це родивище відоме своїми покладами кремнистої крейди

Неподалік від Могилів-Подільської траси, що на Вінниччині, розташоване унікальне природне родовище піщаного ракушняку, яке за красою та геологічними характеристиками можна порівняти з відомими світовими ландшафтами, як-от Техаський Каньйон у США. Саме це місце привернуло увагу туриста Андрія Міняйла, який не міг проїхати повз таку незвичайну природну пам'ятку.

Такий допис опублікував чоловік на своїй Facebook-сторінці. Разом із дружиною Юлією, попри її небажання фотографуватися, вони створили невелику добірку знімків, щоб зафіксувати красу Немійського родовища.

Пара охоче сфотографувалася на дивовижному фоні Пара охоче сфотографувалася на дивовижному фоні Пара охоче сфотографувалася на дивовижному фоні Пара охоче сфотографувалася на дивовижному фоні

Що відомо про український "Техаський Каньйон"

Немійське родовище розташоване на Вінниччині, на околицях однойменного села.

Це родивище відоме своїми покладами трепелу, кремнистої крейди та фосфатвмісного і малофосфатного вапняку.

Кремниста крейда

Його розробка має важливе промислове значення, проте місцеві жителі та влада висловлюють серйозні занепокоєння щодо перспектив майбутнього видобутку. Зокрема, Могилів-Подільська міськрада просить скасувати аукціон на видобуток корисних копалин на об'єкті.

Немійське родовище

Раніше "Телеграф" повідомляв, що колишній кам'яний кар'єр на Львівщині (відомий також як Блакитне озеро) вражає своїми стрімкими скелястими берегами та яскравим бірюзово-синім кольором води.