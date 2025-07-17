Вместо поездки в Грузию — ставки в казино более чем на миллион гривен: что известно о скандале с черкасской тренершей

В школе говорят, что ее уволили еще в мае

В Черкассах тренер детского танцевального кружка, который работает на территории школы №20, собирала деньги на поездку своих учениц в Грузию на соревнования, но впоследствии проиграла их в казино. Родителям она сказала, что мероприятие перенесли.

Об этом рассказывает сайт "18000", в редакцию которого анонимно обратилась представительница одной из пострадавших семей.

Что произошло в Черкассах

Женщина рассказала, что новая руководительница возглавила кружок осенью 2024 года. В феврале 2025 года дети получили гран-при на участие в конкурсе в Батуми (Грузия).

По словам женщины, руководительница собирала на поездку с одного человека 550-600 евро. Средства сдавали с марта – и на карту, и наличными. Таким образом, набралась немалая сумма – около 1 миллиона 350 тысяч гривен.

На сайте организаторов соревнований в Батуми сообщалось, что турнир будет проходить в течение 10-17 июля. Впрочем, тренер сказала родителям, что мероприятие перенесли на 20-27 июля.

"В последнюю неделю, когда нужно было увидеть билеты, она их до сих пор не показывала. Прислала только бронирование на автобус. Потом руководительница сообщила, что есть проблема. Родители приехали к ней домой, где женщина призналась, что деньги проиграла в казино", – рассказала пострадавшая.

Об этой истории также рассказала в соцсетях Анастасия Кучер, сестричка которой не смогла уехать в Грузию из-за тренера-лудоманки. Однако она подверглась хейту, о чем рассказала в видео. По ее словам, в комментариях ее обвинили, что она все придумала. Кто-то даже написал, что выдумала не сама, а искусственный интеллект. Теперь Анастасия сообщает, что собирается выступить на телевидении из-за опасений, что дело замнут.

Журналисты "18000" пишут, что пытались взять комментарий непосредственно у тренера танцевального кружка, но она на звонок не ответила.

Что говорят в школе

После того как разразился скандал, Черкасская специализированная школа I-III ступеней № 20 сообщила в соцсетях, что указанная поездка носила частный характер. При этом администрация школы не владела информацией о ее организации и подготовке. Относительно тренера в публикации объяснили, что женщина работала в школе в течение учебного года по совместительству и была уволена с должности хореографа 30 мая 2025 года. Администрация всячески содействует правоохранителям в проведении расследования и надеется, что мошенницу накажут, а пострадавшим вернут деньги.

Что говорят местные власти

Заместитель городского головы Черкасс Анастасия Чубина в комментарии "18000" объяснила, что руководство школы №20 никакого отношения к поездке не имеет.

"Это исключительно частная поездка, организованная руководителем кружка. В этой поездке должны были участвовать как дети, так и родители. Насколько известно, пострадавшие обратились в полицию. Школа официально обнародует свою позицию впоследствии", — рассказала чиновница.

Заместитель мэра отметила, что директор школы подтвердила ей информацию, что тренера уволили еще 30 мая. Именно это заявление вызвало у Анастасии Кучера ощущение, что дело хотят замять. Девушка связалась с неназванным телеканалом и хочет дать интервью.

Что говорят правоохранители

В комментарии журналистам спикер ГУНП в Черкасской области Зоя Вовк отметила, что сотрудники полиции внесли соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и проводят необходимые следственные действия. Больше информации пообещали дать потом.

Напомним, одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях и медиа в последнее время стал так называемый "Подпольный стендап" — сатирический проект с атмосферой андеграунда, начатый комиком Святославом Загайкевичем. "Телеграф" рассказал о скандалах, связанных с проектом.