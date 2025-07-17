Замість поїздки в Грузію - ставки в казино на понад мільйон гривень: що відомо про скандал з черкаською тренеркою

У школі кажуть, що її звільнили ще у травні

У Черкасах тренерка дитячого танцювального гуртка, який працює на території школи №20, збирала гроші на поїздку своїх учениць до Грузії на змагання, але згодом програла їх у казино. Батькам вона сказала, що захід перенесли.

Про це розповідає сайт "18000", до редакції якого анонімно звернулася представниця однієї із постраждалих родин.

Що сталося у Черкасах

Жінка розповіла, що нова керівниця очолила гурток восени 2024 року. У лютому 2025 року діти здобули гран-прі на участь в конкурсі в Батумі (Грузія).

За словами жінки, керівниця збирала на поїздку з однієї людини 550-600 євро. Кошти здавали з березня – і на картку, і готівкою. Таким чином набралася чимала сума – близько 1 мільйона 350 тисяч гривень.

На сайті організаторів змагань у Батумі повідомлялося, що турнір відбуватиметься протягом 10-17 липня. Втім тренерка сказала батькам, що захід перенесли на 20-27 липня.

"В останній тиждень, коли треба було побачити квитки, вона їх досі не показувала. Надіслала лише бронювання на автобус. Потім керівниця повідомила, що є проблема. Батьки приїхали до неї додому, де жінка зізналася, що гроші програла в казино, – розповіла постраждала.

Про цю історію також розповіла у соцмережах Анастасія Кучер, сестричка якої не змогла поїхати в Грузію через тренерку-лудоманку. Однак вона зазнала хейту, про що розповіла у відео. За її словами, в коментарях її звинуватили, що вона усе видумала. Хтось навіть написав, що видумала не сама, а штучний інтелект. Тепер Анастасія повідомляє, що збирається виступити на телебаченні через побоювання, що справу замнуть.

Журналісти "18000" пишуть, що намагалися взяти коментар безпосередньо у тренерки танцювального гуртка, але вона на дзвінок не відповіла.

Що кажуть у школі

Після того як здійнявся скандал, Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 20 повідомила у соцмережах, що вказана поїздка мала приватний характер. При цьому, адміністрація школи не володіла інформацією щодо її організації та підготовки. Щодо тренерки у публікації пояснили, що жінка працювала у школі протягом навчального року за сумісництвом та була звільнена з посади хореографа 30 травня 2025 року. Адміністрація всіляко сприяє правоохоронцям в проведенні розслідування та сподівається, що шахрайку покарають, а постраждалим повернуть гроші.

Що каже місцева влада

Заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна у коментарі "18000" пояснила, що керівництво школи №20 жодного відношення до поїздки не має.

"Це винятково приватна поїздка, яку організовувала керівниця гуртка. У цій поїздці мали брати участь як діти, так і батьки. Наскільки відомо, постраждалі звернулися до поліції. Школа офіційно оприлюднить свою позицію згодом", – розповіла чиновниця.

Заступниця мера зазначила, що директорка школи підтвердила їй інформацію, що тренерку звільнили ще 30 травня. Саме ця заява викликала в Анастасії Кучер відчуття, що справу хочуть зам'яти. Дівчина зв'язалася з неназваним телеканалом та хоче дати інтерв'ю.

Що кажуть правоохоронці

У коментарі журналістам речниця ГУНП у Черкаської області Зоя Вовк зазначила, що працівники поліції внесли відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та проводять необхідні слідчі дії. Більше інформації пообіцяли дати згодом.

Нагадаємо, однією з найбільш обговорюваних тем у соцмережах і медіа останнім часом став так званий "Підпільний стендап" — сатиричний проєкт з атмосферою андеграунду, започаткований коміком Святославом Загайкевичем. "Телеграф" розповів про скандали, пов'язані з проєктом.