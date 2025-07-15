Популярное место отдыха в Запорожье резко раскритиковали: что известно о скандале (видео)

Большинство посетителей жалуются на ненадлежащую санитарию, низкий уровень сервиса и безразличное поведение персонала

В соцсетях активно обсуждают ситуацию вокруг популярного бассейнового комплекса "Старбас" в Запорожье. Вместо приятного отдыха в комфортных условиях многие посетители жалуются на запущенное состояние объекта, антисанитарию и отсутствие должного сервиса.

Об этом сообщает "Забор". Известно, что заведение оказалось в эпицентре скандала после того, как украинцы опубликовали видео с критическим обзором.

Ролик быстро набрал популярность, вызвав волну негативных комментариев. Это не первый случай подобной реакции: еще осенью 2024 года одна из посетительниц оставила разгромный отзыв о местной сауне.

Что возмутило гостей

Большинство из них отмечает неудовлетворительное санитарное состояние, безразличие персонала и отсутствие базового обслуживания. Многие называют заведение "разочарованием за 700 гривен" и советуют избегать его.

"Ездила несколько дней назад к ним на бассейн — была в шоке. Бассейн — в ужасном состоянии, а цена — 700 грн. Просто деньги на ветер. Не рекомендую туда ходить", — пишет украинка.

Что пишут под видео

Вот что еще рассказывают гости:

"Тоже снимали эту территорию и с бассейна были в шоке. Так же шкафчики, стоящие на улице с посудой, были обсосаны котами… Мы обратились к администратору с просьбой что-то сделать — над нами просто посмеялись и все. Сервис…".

"Там срач – мы тоже там были. В посудомоечной машине – грязная посуда, в комнате – срач".

"Снимали номер – жутко воняло канализацией из ванной комнаты. Завтрак, который был включен в стоимость, нам так и не принесли. А в остальном – ничего".

"Так же была досадно поражена бассейном для взрослых. Краска отшелушилась, плавает в бассейне. Люди думали, что трава цветет, — разговаривали в бассейне".

Что пишут под видео

В целом, тон комментариев указывает на системные проблемы в работе комплекса и отсутствие адекватной реакции со стороны администрации.

Отметим, что представители комплекса официально не прокомментировали ситуацию.

Ранее "Телеграф" сообщал, во что превратился популярный во времена СССР Народный дом в Запорожье. Согласно кадрам местных жителей, объект находится в заброшенном состоянии : дверь отсутствует, а окна разбиты уже давно. Стены покрыты яркими граффити. Несмотря на это, здание по-прежнему имеет официальный статус памятника архитектуры.