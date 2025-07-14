Скандал с олимпийской формой Украины: в НОК ответили на претензии журналиста

В НОК Украины заявили, что обеспечивают олимпийскую команду формой в полной мере

В сети появились слухи о проблеме с покупкой формы олимпийской сборной Украины. Проблема якобы возникла после того, как национальная команда подписала контракт с польско-китайским брендом 4F.

Журналист Владислав Бовсуновский на своей странице в Facebook пожаловался, что не может приобрести олимпийскую форму нужного размера ни в магазине 4F, ни в магазине компании Peak, которая распродает остатки амуниции после окончания контракта с НОК Украины.

"Уже сейчас я не знаю во что одеть спортсмена. Та форма, выданная в 2021 году "на вырост", уже все. Новой нет, и не будет. Купить за свой счет невозможно. Делать индивидуальный заказ дорого. А хочется на международных соревнованиях ассоциироваться с Украиной, а не с условной фирмой Adidas.

В прошлом году Федерация Тхэквондо ВТФ Украины собрала по 400 грн со спортсменов и заказала одинаковые футболки. Чтобы сборная хоть чуть-чуть напоминала сборную. Испанский стыд. Это когда делают они, а стыдно мне", — написал Бовсуновский.

Владислав Бовсуновский заявил о дефиците олимпийской формы сборной Украины на рынке

"Телеграф" обратился с запросом к НОК Украины касательно данной ситуации:

Просим ответить на следующие вопросы:

Действительно ли возникла сложная ситуация с формой для украинских спортсменов?

Планируют ли НОК Украины и Минмолодьспорта отказаться от технического спонсорство со стороны бренда 4F? Если нет, то почему? Если да – то когда?

Планируют ли НОК Украины и Минмолодьспорта возобновить сотрудничество с брендом Peak или Adidas (как это в 2024 году сделала Украинская ассоциация

футбола) для обеспечения экипировкой нашей олимпийской сборной?

"Телеграф" сделал запрос в НОК Украины по поводу формы национальной команды

НОК Украины в своем ответе подчеркнул, что все национальные команды обеспечены формой на всех соревнованиях под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК), Европейского олимпийского комитета (ЕОК) и Ассоциации национальных олимпийских комитетов. Кроме того, НОК Украины на данный момент не намерен прекращать сотрудничество с 4F, а вопрос о сотрудничестве с другими производителями формы не рассматривается.

НОК Украины ответил на запрос "Телеграфа"

НОК Украины ответил на запрос "Телеграфа"

Форма олимпийской сборной Украины от 4F

Ранее основатель Студии Ателье Натальи Брагиной Наталья Голяк (Брагина) раскритиковала цены на олимпийское женское худи сборной Украины от компании 4F. Дело в том, что женское худи на тот момент стояло намного дороже, чем мужское. Сейчас цена на данные товары одинаковая. Добавим, что на Олимпиаде в Париже парадной формой выделилась Монголия.