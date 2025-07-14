Скандал с олимпийской формой Украины: в НОК ответили на претензии журналиста
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В НОК Украины заявили, что обеспечивают олимпийскую команду формой в полной мере
В сети появились слухи о проблеме с покупкой формы олимпийской сборной Украины. Проблема якобы возникла после того, как национальная команда подписала контракт с польско-китайским брендом 4F.
Журналист Владислав Бовсуновский на своей странице в Facebook пожаловался, что не может приобрести олимпийскую форму нужного размера ни в магазине 4F, ни в магазине компании Peak, которая распродает остатки амуниции после окончания контракта с НОК Украины.
"Уже сейчас я не знаю во что одеть спортсмена. Та форма, выданная в 2021 году "на вырост", уже все. Новой нет, и не будет. Купить за свой счет невозможно. Делать индивидуальный заказ дорого. А хочется на международных соревнованиях ассоциироваться с Украиной, а не с условной фирмой Adidas.
В прошлом году Федерация Тхэквондо ВТФ Украины собрала по 400 грн со спортсменов и заказала одинаковые футболки. Чтобы сборная хоть чуть-чуть напоминала сборную. Испанский стыд. Это когда делают они, а стыдно мне", — написал Бовсуновский.
"Телеграф" обратился с запросом к НОК Украины касательно данной ситуации:
Просим ответить на следующие вопросы:
- Действительно ли возникла сложная ситуация с формой для украинских спортсменов?
- Планируют ли НОК Украины и Минмолодьспорта отказаться от технического спонсорство со стороны бренда 4F? Если нет, то почему? Если да – то когда?
- Планируют ли НОК Украины и Минмолодьспорта возобновить сотрудничество с брендом Peak или Adidas (как это в 2024 году сделала Украинская ассоциация
- футбола) для обеспечения экипировкой нашей олимпийской сборной?
НОК Украины в своем ответе подчеркнул, что все национальные команды обеспечены формой на всех соревнованиях под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК), Европейского олимпийского комитета (ЕОК) и Ассоциации национальных олимпийских комитетов. Кроме того, НОК Украины на данный момент не намерен прекращать сотрудничество с 4F, а вопрос о сотрудничестве с другими производителями формы не рассматривается.
Ранее основатель Студии Ателье Натальи Брагиной Наталья Голяк (Брагина) раскритиковала цены на олимпийское женское худи сборной Украины от компании 4F. Дело в том, что женское худи на тот момент стояло намного дороже, чем мужское. Сейчас цена на данные товары одинаковая. Добавим, что на Олимпиаде в Париже парадной формой выделилась Монголия.