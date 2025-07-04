Зеленский поговорил с Трампом: что известно (обновляется)

Разговор длился почти 40 минут

Президент Украины Владимир Зеленский и глава США Дональд Трамп провели телефонный разговор в пятницу, 4 июля. Днем ранее президент Штатов почти час разговаривал с главой России Владимиром Путиным.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Разговор длился более 30 минут.

"Очень важный и содержательный разговор между Президентами. Все детали совсем скоро", — говорится в сообщении.

Президент Украины отметил, что он с американским лидером говорил о российских воздушных ударах и ситуации на фронте.

"Президент Трамп очень хорошо информирован, спасибо за это внимание к Украине. Обсудили возможности по ПВО и договорились, что будем работать над увеличением защиты неба. Договорились о соответствующей встрече наших команд", — рассказал Зеленский.

По словам президента, также говорили о возможностях оборонной промышленности, о возможностях совместного производства. Украина уже готова к прямым проектам с Америкой и считает, что "это чрезвычайно нужно для безопасности, особенно что касается дронов и соответствующих технологий". Также обсудили взаимные закупки и инвестиции. Обменялись мнениями по дипломатической ситуации и совместной работе с США и другими партнерами, подчеркнул Зеленский.

Как отмечает репортер Axios Барак Ревид, у президентов был "хороший разговор". Он длился около 40 минут.

"Обсудили эскалацию российских ударов и поставки ПВО в Украину", — пишет Ревид.

Барак Ревид о разговоре Трампа и Зеленского

К тому же Зеленский перед разговором с Трампом провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Напомним, что во время разговора Трампа и Путина президент США снова задал вопрос о скорейшем завершении военных действий в Украине, а глава Кремля заявил, что Россия не отступится от своих целей по устранению причин конфликта в Украине. В то же время разговор лидеров государств шел на одной волне, был деловым и конкретным, говорят в Кремле.

Темы прекращения поставок оружия США в Украину не затрагивались. Путин и Трамп договорились продолжать общение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп после разговора с Путиным сделал очередное заявление. Он повторился, что разочарован этой беседой, во время которой российская сторона фактически отказалась остановить огонь по Украине. По словам Трампа, Путин, похоже, не желает завершать войну.