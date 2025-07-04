Укр

Зеленский поговорил с Трампом: что известно (обновляется)

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
929
Трамп поговорил с Зеленским Новость обновлена 04 июля 2025, 17:33
Трамп поговорил с Зеленским. Фото Коллаж, "Телеграф"

Разговор длился почти 40 минут

Президент Украины Владимир Зеленский и глава США Дональд Трамп провели телефонный разговор в пятницу, 4 июля. Днем ранее президент Штатов почти час разговаривал с главой России Владимиром Путиным.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Разговор длился более 30 минут.

"Очень важный и содержательный разговор между Президентами. Все детали совсем скоро", — говорится в сообщении.

Президент Украины отметил, что он с американским лидером говорил о российских воздушных ударах и ситуации на фронте.

"Президент Трамп очень хорошо информирован, спасибо за это внимание к Украине. Обсудили возможности по ПВО и договорились, что будем работать над увеличением защиты неба. Договорились о соответствующей встрече наших команд", — рассказал Зеленский.

По словам президента, также говорили о возможностях оборонной промышленности, о возможностях совместного производства. Украина уже готова к прямым проектам с Америкой и считает, что "это чрезвычайно нужно для безопасности, особенно что касается дронов и соответствующих технологий". Также обсудили взаимные закупки и инвестиции. Обменялись мнениями по дипломатической ситуации и совместной работе с США и другими партнерами, подчеркнул Зеленский.

Как отмечает репортер Axios Барак Ревид, у президентов был "хороший разговор". Он длился около 40 минут.

"Обсудили эскалацию российских ударов и поставки ПВО в Украину", — пишет Ревид.

Барак Ревид о разговоре Трампа и Зеленского
Барак Ревид о разговоре Трампа и Зеленского

К тому же Зеленский перед разговором с Трампом провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Напомним, что во время разговора Трампа и Путина президент США снова задал вопрос о скорейшем завершении военных действий в Украине, а глава Кремля заявил, что Россия не отступится от своих целей по устранению причин конфликта в Украине. В то же время разговор лидеров государств шел на одной волне, был деловым и конкретным, говорят в Кремле.

Темы прекращения поставок оружия США в Украину не затрагивались. Путин и Трамп договорились продолжать общение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп после разговора с Путиным сделал очередное заявление. Он повторился, что разочарован этой беседой, во время которой российская сторона фактически отказалась остановить огонь по Украине. По словам Трампа, Путин, похоже, не желает завершать войну.

Теги:
#Разговор #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #Война с РФ