Музыкальная нация. Свириденко, Кличко, Черновецкий и другие украинские политики, которые пели (видео)

Какие еще политики прославились пением, выяснял "Телеграф"

Назначение Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины привело не только к оживленному обсуждению ее планов в должности, но и самой личности в целом. Соцсети также не обошли стороной ее фигуру — сначала в сети завирусилось ее фото с Петром Порошенко, а затем внимание общественности перешло к видео, на котором новоназначенная глава правительства исполняет песню Владимира Ивасюка "Червона Рута" и аккомпанирует себе на рояле.

Видео опубликовал Дмитрий Фурдак на YouTube. Ролик мгновенно получил популярность.

Но Свириденко — не единственный поющий политик в истории независимой Украины. В свое время пением прославились все президенты Украины, оба мэра Киева и не только. "Телеграф" решил напомнить читателям, какие еще у нас певучие политики и чем они удивили украинцев.

Леонид Кучма

Леонид Кучма поет и играет на гитаре еще со студенческих лет. В юности он также был лауреатом конкурсов авторской песни. На ролике он исполняет песню "Как много девушек хороших", на другом — "Два кольори".

Леонид Черновецкий

Бывший мэр Киева 15 лет назад прославился этим видео не в шутку. Песню "Любимая моя" он исполнил во время своей очередной предвыборной политкампании.

В 2008 году Леонид Черновецкий спел на украинском. Журналисты зафиксировали исполнение мэром народной песни "Рідна мати моя". Как певец Черновецкий выпустил альбом "От мэра с любовью", в котором записал хиты 80-х годов и песни в стиле шансон. Одна из самых известных песен — "Сгорая, плачут свечи".

Виталий Кличко

Нынешний мэр Киева — не такой творческий, как Черновецкий, но несколько раз был замечен во время пения. Однажды он забыл слова, когда ведущий попросил его спеть любимую песню.

Кличко поет — видео Рівне.

Виктор Ющенко

Виктор Ющенко, наверное, наименее поющий президент Украины — ни до, ни в течение своей политической карьеры он не был замечен за исполнением песен. Однако в 2024 году Виктор Ющенко попал в клип группы Badstreet boys (кавер на песню Элтона Джона и Blue Sorry Seems to Be the Hardest Word под названием "Это так"), целью было собрать 7 миллионов гривен в помощь Силам обороны Украины. Правда, здесь он почти не поет, только играет на рояле и произносит несколько слов.

Виктор Янукович

Сбежавший экс-президент также в свое время спел, да еще и со сцены. Однажды он подпевал Кобзону.

Однажды в Луганской области Янукович исполнил песню для луганчан.

Леонид Кравчук

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук, в отличие от некоторых своих последователей, исполняет украинские песни. В частности, одну из народных он спел в эфире программы "В гостях у Дмитрия Гордона". Правда, немного забывал слова.

Неожиданные дуэты

Среди политиков были и неожиданные дуэты. В частности, в 2020 году пятый президент Украины Петр Порошенко спел в эфире программы нардепа Алексея Гончаренко "Гончаренко рулит".

Арсений Яценюк

Бывший премьер Украины Арсений Яценюк начал петь еще на выборах 2010 года. Правда, потом, наверное, на пение времени не хватало.

Олег Ляшко

Бывший политик Олег Ляшко, который сейчас на фронте, за время своей карьеры чего только не пел. Впрочем, некоторые его исполнения, мягко говоря, не совсем пришлись по душе украинцам.

