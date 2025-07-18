Управлять дроном можно хоть из Новой Зеландии, но... В ВСУ объяснили проблему с БПЛА на фронте

Технологии использования беспилотников быстро развиваются

Использование дронов на фронте требует, чтобы рядом с ними были люди, что обеспечивают их работу. Операторы могут находиться вдали от беспилотника и управлять из любой точки, однако всех военных так "спрятать" все равно не получится.

Об этом рассказал заместитель командира 429-го отдельного полка БпЛА систем "Ахиллес" Олесь Маляревич в эфире День.LIVE. Его подразделение работает далеко вглубь территории врага, задача – именно передняя линия до 60 километров. Военный отметил, что сейчас пилоты дронов должны находиться очень близко к линии боевого столкновения.

"Есть дроны-бомбардировщики, дроны-разведчики, которые управляются на дальнем расстоянии от линии фронта. Но остаются люди, которые этот дрон вывозят на позиции, как можно ближе, чтобы он пролетел дольше. Люди, которые заряжают этот дрон БК, проверяют. Люди, копающие позиции для этого", — пояснил Маляревич.

По его словам, пилота можно "спрятать" как можно дальше от линии столкновения. Однако другие люди, обеспечивающие работу дрона, не могут быть далеко. Маляревич добавил, что управлять беспилотником можно хоть из Новой Зеландии, но совсем без людей возле фронта это не будет эффективно.

Напомним, командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал в интервью YouTube-каналу Telegraf UA, чем лучше сбивать российские дроны. Он объяснил, почему одним элементом нельзя перекрыть все проблемные вопросы.