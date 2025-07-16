Винница под прицелом вражеских дронов: почему россияне бьют по этому городу

Что РФ пытается уничтожить в Виннице

В ночь на 16 июля 2025 года российские войска атаковали "шахедами" Винницу. В городе прозвучала серия взрывов, было зафиксировано попадание в два объекта промышленной инфраструктуры. Из-за атаки пострадали по меньшей мере восемь человек.

В ВСУ подтвердили использование дронов-камикадзе, часть из которых удалось сбить, однако некоторые БПЛА достигли целей. Почему именно Винница в очередной раз стала целью врага – выяснял "Телеграф".

Почему Винница снова под прицелом

Винница – важный логистический и промышленный центр центральной Украины. Здесь работают предприятия, связанные с машиностроением, производством комплектующих, энергетическим оборудованием. В городе также работает ряд предприятий, которые после полномасштабного вторжения были перевезены из прифронтовых регионов.

Отдельное внимание россияне уделяют объектам, имеющим отношение к ремонту или обслуживанию военной техники. Именно на такие производства вражеские беспилотники часто целятся во время ударов. После уничтожения большой части энергетической инфраструктуры на востоке и юге Украины Россия активно пытается уничтожить резервные и вспомогательные мощности в тылу.

Еще один фактор — транспортная инфраструктура, расположенная на пересечении важных автомобильных и железнодорожных маршрутов, которые ведут в направлении запада Украины, к границам с Польшей, Румынией, а также в Одессу.

Винница на карте

Россия пытается разрушить именно те объекты, которые обеспечивают устойчивость тыла и оперативную переброску ресурсов. Поражение таких точек – попытка усложнить логистику и заставить Украину переориентировать маршруты поставок.

Самый кровавый удар три года назад

На днях исполнилось три года после трагических обстрелов Винницы. Тогда российские войска атаковали центр города ракетами "Калибр".

Удар был нанесен 14 июля 2022 в 10:46 утра по Дому быта "Юбилейный". Ракеты попали в офисное здание, Дом офицеров и стоянку возле Дома быта "Юбилейный". Один из снарядов упал возле нового роддома. В тот день погибли 27 человек, среди них трое детей. Еще более 200 человек получили ранения, восемь считались пропавшими без вести.

Винница после удара 14 июля 2022 года

Последствия удара по Дому быта

Среди погибших была и 4-летняя девочка Лиза Дмитриева, возвращавшаяся со своей матерью с занятий с логопедом. Мать ребенка получила тяжелые ранения и была прооперирована.

Видео последствий удара 14 июля 2022 года

Тогдашний удар совпал с международной конференцией в Гааге об ответственности РФ за военные преступления. Ракеты "Калибр" выпустили из подлодки в Черном море.

Что известно о ночной атаке 16 июля

Напомним, по словам первого заместителя главы Винницкой ОВА Наталии Заболотной, по городу было выпущено 28 ударных беспилотников типа "Shahed". Противовоздушная оборона уничтожила около 18 из них, однако часть вражеских дронов попала в объекты промышленной инфраструктуры, вызвав масштабные пожары.

В результате атаки пострадали восемь человек. Пятеро из них получили ожоги, двое находятся в тяжелом состоянии. Еще трое получили легкие ранения от обломков.

Последствия ночного удара по Виннице

Пожары возникли на двух отдельных промышленных площадках. Взрывной волной повреждены жилые дома рядом — зафиксированы выбитые окна, повреждены крыши и двери. Местные власти предупреждают о временном ухудшении качества воздуха из-за задымления. Жителей призывают не открывать окна и без необходимости не выходить на улицу.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне били по Луцку и Черновцам. Мы рассказывали, что особенного в этих городах и почему они под прицелом.