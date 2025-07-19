Россияне атаковали Запорожье беспилотниками: в городе вспыхнул пожар

Вспыхнул пожар на одном из предприятий

Российские оккупанты вечером 19 июля атаковали Запорожье ударными беспилотниками. В результате атаки врага возник пожар на одном из городских предприятий.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, предварительно последствия атаки — только повреждения, также обошлось без пострадавших.

"В результате вражеской атаки возник пожар на одном из предприятий Запорожья. Предварительно обошлось без пострадавших. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в безопасных местах", — написал он.

Отметим, что Запорожский район также находился под атакой управляемых авиабомб россиян. Последствия вражеской атаки КАБА пока неизвестны, в области продолжается воздушная тревога.

Напомним, в ночь на пятницу, 18 июля в Запорожье раздались взрывы. Россияне атаковали Запорожский район по меньшей мере девятью "шахедами". В результате атаки россиян на Степногорскую общину погиб 64-летний мужчина. Ночью враг ударил КАБ по жилой застройке. Возник пожар в нескольких многоэтажных домах.

Напомним, в ночь на 17 июля россияне нанесли удар по Днепру, город за раз атаковали около десятка российских беспилотников. В результате атаки на Днепр погиб один человек, еще 5 пострадали, трое из них — в тяжелом состоянии. В городе возникло сразу несколько пожаров. Повреждены предприятия.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 16 июля, российская армия в очередной раз произвела массированный ракетно-дроновый обстрел украинских городов. По данным Воздушных сил ВСУ, всего с территории России и оккупированных регионов Украины было выпущено 400 дронов – 225 из них – "шахеды", остальные – беспилотники-имитаторы.