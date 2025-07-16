Винницу и Кривой Рог атаковали "шахедами": есть прилеты, раненые и разрушения

В обоих атакованных городах есть пострадавшие и разрушения

Ночью с 15 на 16 июля российские оккупанты массированно атаковали ударными беспилотниками два украинских города – Кривой Рог, где было отключение и Винницу. В обоих городах есть раненые в результате атаки, враг бил по объектам инфраструктуры.

О последствиях атаки на Кривой Рог сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул. О последствиях атаки на Винницу написала первая заместитель руководителя областной военной администрации Наталья Заболотная.

По данным Вилкула, Кривой Рог атаковали 28 ударными беспилотниками и баллистической ракетой. Мишенью атаки стали энергетика и промышленное предприятие, есть раненые.

"Такого еще не было. Баллистическая ракета и 28 шахедов одновременно. Разрушено промышленное предприятие. Слава Богу – без потерь, персонал находился в хранилищах. Но к сожалению пострадал парень 17 лет – ранение в брюшную полость. Тяжелый, сейчас врачи борются за его жизнь. Идет восстановление подачи электричества в несколько районов города. Водоснабжение содержится на генераторах. Очень скоро не будет", – написал он.

По данным Заболотной, в результате атаки на Винницу есть четверо пострадавших и попадания в объекты инфраструктуры. На местах попаданий возникли пожары, также имеется повреждение жилья в городе и области.

"В результате массированного вражеского обстрела несколько попаданий по объектам гражданской инфраструктуры города Винница. Спасатели работают над локализацией пожаров. Есть 4 раненых, они уже в больницах получают помощь. Также есть поврежденные жилые дома в громадах Винницкой области", — сказано в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 13 июля, российские дроны атаковали Самар в Днепропетровской области. Там раздались взрывы, зафиксированы разрушения. Также РФ нанесла удар по Николаеву и Полтаве в этот же день. А утром 14 июля оккупанты атаковали учебное заведение в Сумах, гремели взрывы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сети уже показали моменты взрывов 12 июля во время массированной атаки по Украине. Россия била по Черновцам, Луцку и Львову.