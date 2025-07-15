Популярная рыба исчезает с украинских прилавков. Эксперт объяснила причину

И здесь не обошлось без россиян

С украинских прилавков исчезают некоторые популярные виды рыбы — в частности, щука и толстолоб. Причина может быть в том, что в Украине снизился отлов этих рыб из-за подрыва россиянами Каховского водохранилища.

Причины уменьшения предложения толстолоба и щуки в Украине "Телеграф" объяснила ихтиолог Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь. Она предположила, что такая ситуация сложилась из-за значительного спада рыбного промысла на внутренних водоемах в целом, в том числе и из-за того, что исчезло Каховское водохранилище.

"В частности, на других водохранилищах тоже трудно проводить этот промысел, и он значительно уменьшился. Рыбаки-любители не имеют права выходить на воду на лодках, это запрещено. И не любители тоже. Промышленникам сейчас тоже трудно получать разрешения, из-за военных действий и военного положения ", — описала ситуацию ихтиолог.

Она добавила, что многие территории и водоемы, где раньше вылавливали толстолобика и щуку, сейчас недоступны. Некоторые под оккупацией, некоторые заминированы, а из некоторых исчезла вода.

Толстолоб – что это за рыба и сколько стоит сейчас

Толстолоб (Hypophthalmichthys), или толстолобик — одна из самых популярных рыб в Украине. Он принадлежит к семейству Карповых (Cyprinidae). Эта пресноводная рыба родом из реки Амур живет практически во всех водоемах Украины, хотя и не может здесь самостоятельно размножаться. Также толстолобика успешно выращивают в условиях прудовых хозяйств.

Толстолобик относится к стаевым пресноводным рыбам

Интересно, что, как и у всех остальных представителей карповых, у толстолобика нет зубов на челюстях, однако есть глоточные зубы. А жаберные тычинки очень густые и образуют так называемый "цедильный аппарат", позволяющий фильтровать воду и задерживать элементы питания. Однако фитопланктон больше потребляет именно толстолобик белый, а пестрый и их гибрид – больше зоопланктон. Поэтому ценность этих рыб как "очистителей" воды несколько переоценена.

Из толстолоба готовят разнообразные блюда

Взрослый толстолоб может достигать одного метра в длину и весить до 40 кг. Он живет как в водохранилищах с илистым дном, так и в небольших прудах. Обитает на глубине 3-3,5 м.

Толстолоба охлажденного сейчас в Украине продают за 122 гривны за килограмм. За такую цену предлагают свежевыловленного толстолоба весом от 4 кг.

Щука — что это за рыба и сколько стоит сейчас

Щука — это хищная пресноводная рыба, принадлежащая роду Esox. Она имеет удлиненное тело, большую голову с отчетливым ртом, и является типичным обитателем пресных водоемов Северного полушария. На территории Украины щука живет повсюду, кроме водоемов Крымского полуострова.

Щука любит спокойную воду

Щука выбирает места с медленным течением, любит озера, водохранилища и пруды. В водоемах щука часто прячется среди растительности, на каменистых участках и под укрытиями. Наибольшие популяции сосредоточены на юго-западе страны, в частности, в Днепре, Приднепровье и Приазовье.

Сейчас щуку замороженную в Украине можно купить по цене 150 гривен за килограмм. Вес одной щуки 0,5 – 0,7 кг.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине буквально исчезает пресноводная рыба – золотой карась. Во многих реках его уже нет, хотя раньше этот вид считался в нашей стране массовым.