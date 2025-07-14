В Украине водится рыба, пожирающая местные виды. Ихтиолог рассказала о хищнике-оккупанте

Солнечный окунь обладает "суперспособностью"

Солнечный окунь попал на удочку рыбака в одном из прудов Киева. Это хищник, активно поедающий икру, личинок и мальков многих ценных видов рыб — щуки, судака, ерша, окуня. Из-за агрессивного поведения и быстрого размножения солнечный окунь может угрожать местным видам рыб. Его нередко относят к инвазионным (мусорным) видам, которые вытесняют аборигенных рыб.

Что это значит, "Телеграфу" рассказала ихтиолог Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь. По ее словам, "мусорной рыбой" солнечного окуня называют потому, что этот хищник быстро размножается, поедает икру других рыб и может вредить рыбному хозяйству.

"У этих видов (инвазионных, — ред.) еще есть такая особенность, что они все имеют порционный нерест, неприхотливы к условиям, могут выдерживать широкий диапазон температуры, особенно это касается ротаня-головешки", — пояснила специалист.

Она добавила, что в северной части Украины до того, как зимы стали теплее, солнечный окунь не слишком распространялся. Хотя в определенных регионах он, вероятно, с конца XIX века. Солнечного окуня также держат в аквариумах, потому что он выглядит ярко.

Солнечный окунь яркий и красивый

Рыбы мусорных видов способны выдерживать трудные для других рыб условия. Они не так требовательны к содержанию кислорода в воде, к ее температуре и т.д.

"Хотя солнечный окунь, пожалуй, более теплолюбив, чем ротань-головешка, например", — добавила Юлия Куцоконь.

Для справки: Ротань-головешка или головешка амурская — пресноводная рыба, отличающаяся большой выносливостью. Она может жить в водоемах, которые промерзают или полностью пересыхают, в воде с малым содержанием кислорода или даже в болоте. При неблагоприятных условиях головешка погружается в ил. Это — прожорливый хищник, атакующий любую добычу, меньше себя. Питается икрой рыб и органическими остатками. Продолжительность жизни этой рыбы в водоемах Европы составляет 8-10 лет.

Ротань-головешка похож на бычка

В Киеве поймали солнечного окуня — что известно

На обычную поплавковую удочку с опарышем, на расстоянии 10 метров от берега, рыбак поймал солнечного окуня в пруду спортивно-развлекательного комплекса "X-Park", расположенного в парке Муромец в Киеве. Этот вид не является коренным обитателем нашей фауны. Он уже давно известен рыболовам низовьев Дуная и Закарпатья. Однако в последние годы активно распространился в другие регионы Украины и встречается во многих прудах и озерах Киева.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине буквально исчезает пресноводная рыба – золотой карась. Во многих реках его уже нет, хотя раньше этот вид считался в нашей стране массовым.