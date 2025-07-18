Карась золотой исчезнет из водоемов Украины? Ихтиологи обеспокоены состоянием популяций краснокнижных рыб

Рыбы стоящих водоемов находятся под угрозой

В Украине есть немало рыб, которые уже занесены в Красную книгу и считаются исчезающими. Сейчас же под угрозой виды стоящих водоемов, среди которых мересница озерная и карась золотой.

Об этом "Телеграфу" рассказала ихтиолог Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь. По ее словам, лимнофилы (рыбы, живущие в стоящих водоемах), несмотря на наличие таких водоемов в Украине, удивительным образом исчезли.

"Есть такой вид, называется мересница озерная или гольян озернный. Он живет в небольших пойменных озерках Полесья. Однако, например, там зафиксировали его в одном озерце, а на следующий год оно пересохло и этот вид исчез", — говорит ихтиолог.

Мересница озерная

Поэтому, по ее мнению, лимнофилы и исчезают в Украине, особенно учитывая современное состояние водоемов. Сейчас в Украине нет разлива на многих реках, нет пойменных водоемов, где эти виды могут жить. К слову, даже карась обыкновенный или золотой, занесенный в Красную книгу, также исчезает и находится под угрозой. Этого золотого карася хорошо помнят рыбаки старшего поколения, передающие эти легенды младшим.

"Сначала мы думали, что его (карася обыкновенного — ред.) сильно угнетил карась серебристый, но это не основная проблема. Сейчас в Украине нет этих пойменных водоемов, где виды могут сохраняться длительное время", — объясняет ихтиолог.

Карась обыкновенный

По ее словам, в Дунайском регионе подобным образом исчезает такой вид, как европейская умбра. Эта рыба тоже занесена в Красную книгу Украины и международные красные списки.

Умбра европейская

Напомним, состояние популяции краснокнижных рыб в Украине вызывает тревогу у ихтиологов.

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