Чернила, зеленка и опасная бритва: как в Советском Союзе делали маникюр

Мастера тогда не владели таким количеством техник и могли предложить своим клиенткам лишь самый простой маникюр

В наше время есть возможность сделать любой маникюр с абсолютно разными и необычными дизайнами, чего нельзя сказать про времена Советского Союза. Хотя даже тогда женщины, несмотря на дефицит качественных материалов для покрытия и обработки ногтей, процедура пользовалась спросом.

В СССР сделать маникюр можно было по такой же цене, как, например, купить буханку хлеба или литр молока — 20 или 35 копеек. То есть, позволить его могли себе многие.

Стоит отметить, что мастера тогда не владели таким количеством техник и могли предложить своим клиенткам лишь самый простой маникюр, чтобы ногти смотрелись аккуратно.

Что интересно, кутикулу срезали опасным бритвенным лезвием. Моды на длинные ногти не было — их максимально срезали, а форму чаще приближали к плавному овалу.

К слову, покрытие обходилось на несколько копеек дороже, чем просто уход. Однако не приходится говорить о разнообразии цветовой палитры. Количество цветов было ограничено. Да и о качестве лаков говорить не приходится – средства были слишком жидкие, постоянно растекались, долго засыхали и быстро растрескивались.

Как делали маникюр в СССР. Фото 1975 года

Лаки чаще всего выпускали в красных, желтых и бежевых цветах. Но мастера иногда их смешивали, чтобы получать новые цвета. Также для сияния они примешивали мелко растолченные блестки или мишуру от новогодних украшений. В ход шли и подручные материалы – чернила, зеленка, масляные краски.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как в СССР женщины ухаживали за собой. Их ежедневный уход базировался на соединении народных средств и советов профессиональных косметологов.