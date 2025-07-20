В России отреагировали на предложение Украины о переговорах: названо место встречи

Место встречи менять не будут

В России назвали "позитивным сигналом" стремление Украины к проведению нового раунда переговоров. Также там назвали место, где эти переговоры скорее всего пройдут.

Об этом сообщили российские государственные СМИ. Отмечается, что представители переговорной группы РФ считают, что турецкий Стамбул для этих целей пока подходит.

"Да, Стамбул является приемлемой площадкой", — сказал неназванный член делегации.

Как сообщалось ранее, 19 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что секретарь СНБО Рустем Умеров предложил Москве организовать новую встречу на следующей неделе.

"Переговорную динамику нужно увеличивать. Надо делать все, чтобы добиться прекращения огня. И российской стороне нужно перестать прятаться от решений", — сказал он.

Зеленский добавил, что Киев готов даже провести встречу на самом высоком уровне. В Москве после этого сообщили, что восприняли это как "позитивный сигнал".

Стоит отметить, что 10 июля во время пресс-конференции Зеленский говорил, что новых переговоров с Россией в скором времени не будет. Кроме того, он подчеркивал, что война может затянуться, поскольку такой выбор сделали в Кремле.