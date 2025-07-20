У Росії відреагували на пропозицію України щодо переговорів: названо місце зустрічі

Місце зустрічі не мінятиме

У Росії назвали "позитивним сигналом" прагнення України до проведення нового раунду переговорів. Також там назвали місце, де ці переговори, швидше за все, пройдуть.

Про це повідомили російські державні ЗМІ. Зазначається, що представники переговорної групи РФ вважають, що турецький Стамбул для цих цілей поки що підходить.

"Так, Стамбул є прийнятним майданчиком", — сказав неназваний член делегації.

Як повідомлялося раніше, 19 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров запропонував Москві організувати нову зустріч наступного тижня.

"Переговорну динаміку треба збільшувати. Треба робити все, щоб домогтися припинення вогню. І російській стороні потрібно перестати ховатися від рішень", — сказав він.

Зеленський додав, що Київ готовий навіть провести зустріч на найвищому рівні. У Москві після цього повідомили, що сприйняли це як "позитивний сигнал".

Варто зазначити, що 10 липня під час пресконференції Зеленський говорив, що нових переговорів із Росією найближчим часом не буде. Крім того, він наголошував, що війна може затягтися, оскільки такий вибір зробили у Кремлі.