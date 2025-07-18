Добраться до Карпат — проблематично. В УЗ дали совет по приобретению билетов

В горных условиях пропускная способность ограничена

Купить билеты на поезда в Украине сейчас непросто. Украинцы массово жалуются на эту проблему с началом летнего сезона, причем проблемы с билетами есть как в южном направлении, так и в направлении Карпат.

На Facebook-странице "Укрзализныця" украинец попросил перевозчика обратить внимание на поезда Киев-Рахов и Киев-Ясиня. Это популярные маршруты, которыми пассажиры добираются на отдых в горы.

"Обратите внимание на популярные маршруты из Киева в Рахов, или в Ясиня… Невозможно приобрести билеты в том направлении: даже когда появляются, то как не ошибка при оформлении, то приложение зависает (я вижу, это частая проблема у многих), а потом все выкуплено, и даже через две недели билетов может не появиться", — пожаловался мужчина.

Он добавил, что функция автовыкупа билетов для него не подходит. Дело в том, что ему нужно приобрести несколько билетов и желательно в одном купе.

Что посоветовали в УЗ

В "Укрзализныце" оперативно ответили украинцу. Там объяснили, почему возникают сложности перевозки пассажиров в направлении Карпат и дали мужчине совет.

"Проблему знаем, но в горных условиях пропускная способность ограничена. Советуем просматривать билеты из/в Ивано-Франковск", — говорится в ответе УЗ.

Как рассказывал "Телеграф", ранее в сети поделились "лайфхаком", как "поймать" билеты на поезда. Чтобы обойти систему, у вас есть считанные минуты.