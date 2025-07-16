Смерчи пронеслись по двум регионам Украины: есть ли разрушения (видео)

По словам очевидцев, образование в форме воронки быстро росло в размерах

Сезон смерчей на юге Украины начался с угрожающих погодных явлений. В некоторых регионах местные жители наблюдали поразительный по размерам стремительно формировавшийся на горизонте вихрь.

Об этом пишут местные паблики. Такой случай зафиксирован в пригороде Одессы. Подобные явления заметили также на Херсонщине.

Очевидцы сообщают, что образования в форме воронки становились все больше и выглядели очень мощно. По словам местных жителей, это один из самых масштабных смерчей, которые они видели в последнее время.

Эксперты объясняют, что смерчи (или торнадо) появляются тогда, когда теплый и влажный воздух встречается с холодным и сухим. Из-за разности температур и влаги возникает сильный вращающийся поток воздуха, который иногда достигает земли. Обычно это сопровождается грозой, сильным ветром и градом. В целом, смерчи могут двигаться с разной скоростью — обычно это 40-60 км/ч, хотя в отдельных, чрезвычайно редких случаях она может достигать даже 210 км/ч.

К слову, ранее Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей объявил предупреждение об опасных метеорологических явлениях I уровня опасности (желтый уровень). Согласно прогнозу, во второй половине дня 16 июля по Одесской области ожидаются грозы, которые могут сопровождаться шквалистым ветром. Ветер северо-западного направления, 5-10 м/с. Температура днем поднимется до 35°С.

По самой Одессе осадков не прогнозировали, однако облачность — переменная, а погодная ситуация может быстро измениться.

В Херсонской области, согласно данным областного центра по гидрометеорологии, в течение этого дня также наблюдается переменная облачность. Осадков хоть и не предвидится, но зафиксированные смерчи вызывают беспокойство среди населения региона. Ветер северо-западного направления, скоростью 5-10 м/с. Температурные показатели днем будут достигать 31-36°С по области и 33-35°С в Херсоне.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 9 июля жители одного из районов Львовской области зафиксировали смерч на видео. Кадры с опасным атмосферным явлением, редкость для большинства украинских регионов, быстро набрали популярность в соцсетях.