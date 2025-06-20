Эта аптека на Подоле работала 300 лет назад: как ее найти и чем она удивляет сегодня

Сегодня это уникальный музей с коллекцией более 50 тысяч экспонатов.

Почти в центре киевского Подола, на улице Притисско-Никольской, 7, скрывается настоящая жемчужина истории. Это — аптека-музей, основанная три столетия назад.

Сегодня время остановилось здесь, сохранив атмосферу фармацевтического искусства XVIII-XIX веков. "Телеграф" расскажет об аптеке подробнее.

С чего все начиналось

История этой аптеки началась в 1728 году, когда немецкий фармацевт Иоганн Гейтер основал первое частное аптечное заведение в Киеве. До 1770-х годов это была единственная частная аптека в городе — факт, подчеркивающий ее уникальность и важность для киевлян.

В течение 111 лет – до 1839 года – аптека непрерывно работала в этом историческом здании. После смерти основателя дело продолжила его вдова Анна Гейтер, а затем аптеку возглавил другой фармацевт из Пруссии — Георг-Фридрих Бунге, получивший официальный статус аптекаря по указу самой императрицы Екатерины II.

Вторая жизнь исторического памятника

В 1988 году старая аптека обрела новую жизнь. После тщательной реставрации здесь открыли музей, максимально точно воспроизводящий атмосферу аптечного заведения прошлых веков. Это стало настоящим подарком для всех, кто интересуется историей медицины и фармацевтики.

Коллекция музея поражает своим разнообразием – более 50 тысяч экспонатов рассказывают историю развития аптечного дела. Здесь можно увидеть старинную аптечную посуду, антикварную мебель, инструменты для изготовления лекарств, уникальную аптечную упаковку и редкие фармакопеи.

Путешествие во времени

Музей состоит из 12 тематических залов, каждый из которых раскрывает отдельную страницу фармацевтической истории. Посетители могут заглянуть в стилизованный кабинет аптекаря, побывать в доме знахарки, исследовать таинственную лабораторию алхимика. Эти инсталляции создают эффект полного присутствия — кажется, что хозяева ненадолго отошли и вот-вот вернутся к своим делам.

Особенно ценны рукописи, учебники по медицине и терапии, которые позволяют понять, как развивались медицинские знания в те далекие времена. Каждый экспонат – это частица великой истории, рассказывающей о том, как наши предки боролись с болезнями и сохраняли здоровье.

Уникальные выставки и экскурсии

Аптека-музей предлагает гостям не только обзорную экскурсию, но и специальные тематические мероприятия. Одна из самых популярных — экскурсия "Тайны аптеки Бунге", которая открывает мистические стороны истории музея. Она проходит в старинных подвалах, где хранятся атрибуты алхимиков, древние рецепты, магические корни, а также обнаружен подземный ход, который был замурован. Подвалы музея полны легенд о мистических силах, призраках и колдовских ритуалах, связанных с Лысой горой, которую издавна считали местом силы волхвов и ведьм. Во время экскурсии посетители узнают о ведьмовском ремесле, шабашах в аптекарских садах, а также о древних ритуальных местах Киева. Завершается программа атмосферой при свечах, где детей ждет чаепитие со вкусностями, а взрослых — магический бальзам на травах. Эта экскурсия длится около 2 часов и проводится по предварительному заказу.

Стоимость посещения и услуг

Для посетителей действует такая тарификация:

Входной билет для взрослых — 120 грн;

Для школьников, студентов и пенсионеров — 60 грн;

Экскурсия "Тайны аптеки Бунге" — 250 грн (плюс входной билет).

Экскурсия по музею — это возможность прикоснуться к началам современной медицины и фармацевтики, увидеть, с чего все начиналось. Это место органично сочетает в себе историю, культуру и науку, становясь настоящей находкой как для киевлян, так и гостей столицы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что предлагает Национальный художественный музей сегодня в Киеве. Ведь в течение своего существования музей неоднократно менял свое название, месторасположение и экспозиции, но всегда оставался центром сохранения и развития художественных традиций.