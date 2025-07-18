Мертвый бизнес, пустые пляжи: как оккупация уничтожила курорт на Арабатской стрелке (видео)

Пустые базы отдыха, заброшенные территории и почти ни одного человеческого присутствия – это описание нынешнего Щасливцевого

Еще недавно Счастливцево, что на Херсонщине, считалось одним из самых любимых морских курортов украинцев — солнечное побережье Азовского моря, чистые пляжи, современные отели, рестораны, развлечений. Впрочем, после начала полномасштабного вторжения России и оккупации населённого пункта это место изменилось до неузнаваемости.

"Телеграф" рассказывает, как сегодня живет Счастливцево.

Пляжи, которые когда-то изобиловали зонтиками и отдыхающими, сейчас пустуют.

По геолокации в Instagram последние публикации датируются 2020-2021 годами.

Скриншоты последних постов по геолокации

Кроме того, в сети местные жители публикуют кадры из оккупированного села на Арабатской Стрелке. Здесь можно наблюдать пустые базы отдыха, заброшенные территории и почти отсутствующее человеческое присутствие.

Бизнес, который давал работу и поддерживал экономику села, тоже исчез. Страницы отелей и кафе, в частности Tri sezona, Pizza N'Amore, Grand Schastlivcevo, Pegas, — давно не обновлялись. Никаких новостей, фото или упоминаний. Очевидно, что эти заведения больше не работают.

Счастливцево – село в Геническом районе Херсонской области. Расположено оно в северной части Арабатской Стрелки — узкой песчаной косы между Азовским морем и озером Сиваш.

До полномасштабного вторжения здесь проживали около 1460 человек, сегодня же эта цифра уменьшилась.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская оккупация нанесла удар по многим украинским курортам. Не обошла эта судьба и известную Белосарайскую косу — некогда популярное место отдыха, потерявшее ныне свою жизнь и привлекательность.