Нечеткий меморандум Зеленского: меры поддержки бизнеса уже критикуют, хотя они еще не заработали

"Телеграф" выяснял, что действительно означает громкий мораторий Зеленского на проверки бизнеса, и чему радуются далеко не все.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о моратории на безосновательные проверки государственными органами бизнеса и новые меры по стимулированию экономического роста. СНБО определил семь приоритетных законопроектов, которые Верховная Рада должна рассмотреть в ускоренном порядке для улучшения бизнес-климата в стране. Документ был подписан 21 июля 2025 года. Он вступает в силу сразу после публикации.

"Телеграф" выяснял, что меняется для предпринимателей, какую пользу, или, возможно, вред, принесет законопроект бюджету, и что об этом думают эксперты. В частности, высказали свое мнение в комментарии изданию депутат Верховной Рады, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, а также председатель Всеукраинского профсоюза производственников и предпринимателей Наталья Землянская.

Что меняется для предпринимателей прямо сейчас

Новый мораторий подразумевает существенные ограничения для органов контроля. Государственная налоговая и таможенная службы не смогут проводить проверки в отношении авторизованных экономических операторов и предприятий с низкой степенью риска. Исключение составляют только компании, работающие с подакцизными товарами.

Все государственные надзорные органы должны перейти на риск-ориентированный подход при определении целесообразности проверок Это означает, что контролеры сосредоточятся на участках с высоким уровнем риска нарушений, а не на массовых проверках всех подряд.

Указ президента Украины о моратории

Гарантии для бизнеса

Правоохранительные органы обязаны пересмотреть все текущие уголовные производства против предпринимателей в течение месяца. По результатам этого анализа должны принять решение о целесообразности продолжения применения мер обеспечения в таких делах.

Усиливается контроль со стороны руководителей органов досудебного расследования и прокуратур на всех этапах производства. Особое внимание будет уделяться законности проведения следственных действий и применению мер, которые могут негативно повлиять на деятельность предприятий.

Решение СНБО

Как будет работать новый механизм защиты инвесторов

Кабинет Министров вместе с уполномоченными органами должен в течение месяца разработать дополнительные меры по защите прав иностранных инвесторов. Особое внимание будет уделяться предприятиям с иностранным капиталом.

Государственные органы активизируют работу по взысканию в доход государства активов лиц, подвергшихся санкциям из-за блокирования активов. На это выделено три месяца для разработки новых механизмов идентификации и взимания таких активов.

Текст решения СНБО

Что будет с разрешительной системой и лицензированием

Государственная регуляторная служба должна в течение месяца проанализировать все нормы государственного надзора для минимизации негативного влияния на бизнес. По результатам анализа Кабмина подадут предложения по оптимизации процедур контроля и устранению дублирования функций разных органов.

В течение месяца регуляторы должны подать предложения по упрощению условий ведения бизнеса через дерегулирование и усовершенствование лицензионной системы. В планах также цифровизация процессов надзора и внедрение системы управления рисками.

В чем состоит решение СНБО по мораторию проверок бизнеса

Какие законопроекты будет рассматривать Рада

СНБО рекомендует парламенту ускорить рассмотрение семи ключевых законопроектов. Среди них усовершенствование гарантий защиты предпринимателей во время уголовного производства, компенсация инвестиций через налоги и основные принципы государственного надзора.

Отдельный законопроект касается повышения ответственности должностных лиц органов контроля за нарушения при проверках. Еще один документ регулирует использование арестованных российских активов для защиты интересов Украины.

Мораторий на проверки бизнеса – текст решения СНБО

Что говорят во Всеукраинском профсоюзе производственников и предпринимателей

Наталья Землянская, Председатель Всеукраинского профсоюза производственников и предпринимателей

Глава Всеукраинского профсоюза производственников и предпринимателей Наталья Землянская рассказала, что профсоюз категорически осуждает любое необоснованное давление на бизнес, надуманные уголовные дела, в результате которых закрываются предприятия, начинается период стагнации, люди остаются без работы. "Профсоюзы в свое время тоже попали под этот каток, потому что более 9 лет уже идет уголовное дело в отношении Дома профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве , из-за чего профсоюзы до сих пор остаются без своего головного офиса", — отмечает Наталья Землянская.

"Мы поддерживаем этот мораторий (при условии, что он реально заработает), и поддерживаем позицию Генерального прокурора по аудиту этих дел, которые тянутся уже очень много лет, и которые не расследуются до логического завершения, но в течение этих лет страдает очень много людей", — объясняет глава Всеукраинского профсоюза производственников и предпринимателей. Однако в решении СНБО четко не прописано, каким представителям бизнеса станет легче без проверок. Но в профсоюзах считают, что власти уже заложили краеугольный камень в реализации этого моратория.

"По крайней мере, то, что первые лица государства объявили об этом моратории, отметили, что бизнес должен работать, — это уже положительный момент. Хочется надеяться, что все так и будет, но увидим", — подытожила Наталья Землянская.

Позиция представителя профильного комитета

Нардепка Нина Южанина

Депутат Верховной Рады, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина считает решение недостаточно четким и непонятным, его нужно дорабатывать и глубже изучать. Проанализировав текст документа, Нина Южанина отметила, что бизнес сейчас подвергается незаконным, по их мнению, проверкам, которые осуществляются именно правоохранительными службами. Однако есть проблемы и во взаимодействии бизнеса и Государственной налоговой службы (особенно это касается блокирования налоговых накладных), отношениях между бизнесом и Таможенной службой (остановка товаров и осмотр и основания для такой остановки), и в проверках органов госнадзора есть разные конфликтные ситуации, но больше всего их именно в проверках правоохранительными органами.

"У нас так и не стало правилом, нормой и исполнением уже принятого закона, что экономическими преступлениями занимается исключительно Бюро экономической безопасности. Абсолютно все — и СБУ, и Нацполиция, и БЭБ в том числе приходят на проверки к бизнесу. Мало того, что эти проверки очень часто проходят с целью каких-то незаконных требований", — поэтому надо на этом ставить точку. Надо защитить бизнес, чтобы не потерять его, и чтобы он не релоцировался за пределы Украины. Это же касается и защиты инвесторов.

Однако в документе есть многочисленные пробелы

Анализируя документ решения, депутат сделала определенные выводы, в частности, относительно пункта 1, касающегося идентификации и аудита активов физических и юридических лиц, относительно которых введены ограничительные меры. "Удивительно. Я считала, что власть все эти годы, начиная с момента широкомасштабной войны, все время отчитывается, что все арестованные активы совершенно точно проходят всю процедуру, выписанную в законе об АРМА или в другом специальном законодательстве, и, находясь в управлении фонда государства или АРМА, приносят пользу сейчас. Я постоянно говорила, что такого нет, что у нас большое количество активов сейчас находится либо в руках предыдущих владельцев, либо где-то в полуразборном состоянии. В этом пункте не прописано, как именно это должно заработать".

Защита интересов иностранных инвесторов

Второй пункт решения звучит так: "Принять совместно с уполномоченными государственными органами в месячный срок меры по обеспечению защиты прав и законных интересов иностранных инвесторов, в том числе с долей иностранного капитала". "Как можно выделять только иностранных инвесторов? Они страдают, как и весь бизнес. Поэтому я бы не выделяла их отдельно, лучше выделить микробизнес, потому что с ним еще хуже ситуация", — считает нардепка.

Что изменится в работе таможни

"Третий подпункт – эффективность реализации механизма налогового и таможенного контроля. Это, как для меня, написано людьми, которые никогда не знали подлинно законодательства и процессов в работе этих государственных органов, потому что, если говорить о проверке, которая касается, например, авторизованных экономических операторов, то мне кажется, что здесь точно кто-то даже не понимал, что упрощения и преимущества для авторизованных экономических операторов уже работают в Украине, и они являются существенными", — резюмирует Нина Южанина и добавляет, что введение именно этого института избавило большое количество импортеров и экспортеров от лишних проверок со стороны таможни. То есть эти субъекты внешней экономической деятельности уже сейчас имеют значительные преимущества, с ними не нужно ничего делать.

А вот относительно субъектов с незначительной степенью риска, то здесь есть несколько пунктов. "Здесь тоже видно полное незнание системы рискоориентированных подходов, и что такое субъекты с незначительным риском. У нас есть четкие нормы и правила их определения — в статьях Таможенного, Налогового кодекса есть наработка законопроектов и системы, которые действительно работают".

"Поэтому я думаю, что все-таки таможенной службе нужно поработать еще над решениями по форме таможенного контроля. Потому что, если попадают на таможенный контроль предприятия, которые простаивают несколько суток, платят за это огромные штрафы, а затем без каких-либо доначислений, без разоблачения нарушений такой груз отпускается, то это значит, что не до конца отработаны эти профили риска. Над ними еще придется поработать", — уверена нардеп.

Следовательно, в большинстве пунктов были прописаны какие-то общие нормы и рекомендации, пока не дающие представления о том, как именно будет работать мораторий и кому он принесет значительную пользу. "Как здесь Кабмин выстроит дальше работу, будем видеть уже на подзаконном уровне, на уровне решения Кабмина, потому что, очевидно, на СНБО рассматривались какие-то материалы, однако они не были опубликованы, — отмечает Нина Южанина и добавляет, что самым главным в документе является первый пункт, единственный здесь направленный на защиту интересов. Однако заработает ли он, покажет время.

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