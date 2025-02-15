Первое помещение с электрическим освещением: история Дома ученых во Львове

Во Львове много зданий, которые имеют чрезвычайно интересную историю

Львов поражает своим архитектурным наследием и богатой историей. Многие здания здесь скрывают увлекательные истории, уходящие в несколько веков. Одним из таких знаковых мест является Дом ученых на улице Листопадового Чина – здание, которое сначала было возведено как Национальное казино, а впоследствии стало центром научной и культурной деятельности.

Здание построили в 1897–1898 годах по проекту венских архитекторов Фердинанда Фельнера и Германа Гельмера, также являющихся авторами Одесского оперного театра и Фолькстеатра в Вене. Фасад здания украшен изящными скульптурами атлантов. Как отмечает Photo-lviv, эти фигуры были созданы по технологии гальванопластики, позволявшей изготавливать скульптуры путем переноса металла на форму, а затем покрывать их штукатуркой.

Национальное казино во Львове было создано в 1845 году как Бюро галицкого общества конной гонки. Он служил местом встреч аристократов и деятелей культуры, среди которых были граф Александр Фредро, граф Виктор Баворовский и театрал Михал Болоз-Антоневич. Заведение не имело ничего общего с современным пониманием казино как игорного заведения. Здесь проводились балы, концерты, банкетные вечера и встречи аристократии.

Здание было одним из первых во Львове, где появилось электрическое освещение, хотя к тому времени к таким нововведениям относились с осторожностью. Поэтому светильники внутри стилизовали под газовые лампы, чтобы посетители чувствовали себя более комфортно.

Внутренняя отделка поражает богатством и изысканностью: особого внимания заслуживает центральная деревянная лестница, которую создал известный венгерский скульптор Шандор фон Яраи. Именно эту роскошную лестницу можно увидеть в фильме Юнгвальда-Хилькевича "Д’Артаньян и три мушкетера", где по ней спускалась Миледи и поднимался Д’Артаньян с кардиналом Ришелье.

Кадр из фильма "Д’Артаньян и три мушкетера"

После Второй мировой войны, в 1946 году, здание было передано в распоряжение Дома культуры работников науки и искусства, а с 1948 года оно стало официально называться Домом ученых. Здесь проходили научные конференции, лекции, заседания, действовали кружки, а также работала отличная библиотека. В 1980-х годах началась реставрация здания, которое длилось довольно долго, однако результат превзошел все ожидания. Особое внимание к Дому ученых привлек Саммит девяти Президентов стран Центральной и Восточной Европы, который состоялся во Львове в 1999 году.

Дом ученых, 1964 год

Роскошные интерьеры и величественный вид Дома ученых на протяжении многих лет продолжают поражать посетителей, напоминая о богатой истории и благородном прошлом этого уникального места.

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