Сейчас у России нет причины вести переговоры: Фесенко рассказал, когда это изменится

В Москве еще не поняли главного

Для России пока нет причины вести серьезные переговоры по поводу завершения войны против Украины. Чтобы они начались, в Кремле должны понять, что не смогут победить.

Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко в интервью 24 каналу. По его словам, ускорить процесс может усиление поставок американского вооружения.

"Но реальные переговоры я ожидаю только после того, как в Кремле поймут, что они не смогут выиграть войну против Украины. Пока у них есть иллюзия, пока они совершают это летнее наступление, эти безумные воздушные атаки против Украины, они договариваться не будут", — сказал он.

Фесенко отмечает, что лишь когда россияне поймут, что результата не будет, тогда в РФ может постепенно измениться оппозиция.

Как сообщалось ранее, Фесенко также говорил, что во время 50-дневного срока, который Кремлю дал президент США, никакого прекращения огня быть не может. Он отметил, что для Путина это будет выглядеть как поражение и слабость, а слабость его окружение презирает.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент США Дональд Трамп 14 июля установил 50-дневный срок для России, чтобы договориться о войне в Украине. Таким образом он дал понять, что готов к переговорам, но по завершении этого периода перейдет к более жестким действиям.