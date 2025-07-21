Когда пройдут следующие переговоры Украины и России: Зеленский назвал дату

Ждать осталось недолго

Следующий раунд переговоров между Украиной и Россией пройдет в среду, 23 июля. Как и в прошлые разы, делегации приедут в Стамбул.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении. По его словам, он обсуждал эту тему с секретарем СНБО.

"Сегодня я обсудил с Рустемом Умеровым подготовку обмена и еще одну встречу в Турции с российской стороной. Умеров сообщил, что встреча планируется на среду. Завтра будет больше деталей", — сказал он.

Зеленский также добавил, что Владимир Путин "сдурел" на теме запуска ударных БПЛА, а потому намекнул на то, что россияне вскоре лишатся логистики.

"Пусть российская бравада не вводит в заблуждение – они действительно испытывают влияние санкций. И они должны прекратить агрессию. Россия должна закончить эту войну, которую сама и начала. Никому больше кроме России эта война не нужна. Обязательно будет мир", — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, 19 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что секретарь СНБО Рустем Умеров предложил Москве организовать новую встречу на следующей неделе.

Позже в Москве сказали, что это "позитивный сигнал" и согласились отправить делегацию в Стамбул.