Решающий раунд? Россия и Украина снова сядут за стол переговоров в Стамбуле – чего нам ждать

О том, что этот раунд может стать решающим, заявил Эрдоган

Новый раунд переговоров между делегациями России и Украины уже традиционно должен пройти в турецком Стамбуле. Сообщается, что они могут состояться уже в среду-четверг 23 или 24 июля, после встречи представителей стран Европы по иранской ядерной программе.

О подготовке к встрече делегаций сообщают турецкие СМИ. "Телеграф" собрал всю имеющуюся информацию о переговорах и обратился к политологам, чтобы узнать, чего стоит ожидать.

Какие заявления предшествовали началу процесса

В настоящее время официально представители Украины и России не объявляли о подготовке к переговорам. Впрочем, тема уже обсуждалась представителями трёх сторон.

В Украине о необходимости активизации переговорного процесса заявляли на высшем уровне: президент Украины Владимир Зеленский 19 июля подчеркнул, что новоназначенный после смены правительства секретарь СНБО Рустем Умеров доложил, что предложил новую встречу представителям РФ.

"Переговорную динамику нужно увеличивать. Нужно делать всё, чтобы достичь прекращения огня. И российской стороне нужно перестать прятаться от решений", – заявил глава страны. Кроме того, он в очередной раз подчеркнул, что необходимо работать над встречей на уровне лидеров государств.

На фоне недовольства Соединённых Штатов стремлением России к урегулированию войны, в Москве неоднократно высказывались в поддержку продолжения переговоров. Например, 27 июня, Владимир Путин заявил, что РФ готова к третьему раунду переговоров. Главными аспектами, которые стоит обсудить на этой встрече, он назвал меморандумы относительно видений РФ и Украины, которыми Москва и Киев обменялись во время предыдущих встреч.

8 июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что на тот момент даты третьего раунда переговоров ещё не были известны. Кроме того, он сообщал, что России якобы может понадобиться время, чтобы выяснить, какое именно вооружение США собираются поставлять Украине.

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил Владимиру Путину, что Анкара готова принять третий раунд переговоров между Украиной и Россией, как только будут согласованы даты встречи.

Об этом говорится в сообщении канцелярии президента Турции в соцсети X. По их информации, президенты Турции и РФ провели телефонный разговор, во время которого обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы.

"Президент Эрдоган заявил, что начало третьего раунда переговоров между Россией и Украиной имеет решающее значение, и что Турция продолжит проводить переговоры в Стамбуле, как только будут определены соответствующие даты для сторон", – отметили в офисе турецкого лидера.

Заявление канцелярии Эрдогана

О чём будут говорить на переговорах

Политолог Алексей Якубин считает, что заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана относительно третьего раунда переговоров между Украиной и Россией может свидетельствовать о желании Анкары выступить платформой для потенциальной встречи лидеров США, Украины и РФ.

"По моему мнению, одним из ключевых вопросов, которые могут сейчас стать на этих переговорах, это действительно вопрос о потенциальной совместной встрече, например, между Трампом, Зеленским и Путиным", — сказал Якубин в комментарии "Телеграфу".

Именно вокруг этой идеи могло формироваться сообщение Эрдогана, который назвал следующий раунд переговоров "решающим". По словам политолога, настоящий прогресс возможен только в случае привлечения ключевых фигур.

Политолог Алексей Якубин

"По составу делегации, которую до этого Россия отправляла в Стамбул, было заметно, что Россия по сути просто затягивает время", — отметил Якубин.

Турция стремится сохранить статус основной площадки переговоров и именно поэтому активно продвигает идею лидерской встречи. В этом контексте третий раунд может быть использован для согласования дальнейших шагов.

"А будет ли принято решение о совместной встрече — открытый вопрос", — заметил эксперт.

Украина снова поднимет тему временного прекращения огня — как на суше, так и в воздухе и на море. Однако Россия и раньше игнорировала эти инициативы, в частности от США и Украины, надеясь взамен на военное давление.

"Я не исключаю, что этот вопрос — о прекращении огня — тоже будет в центре внимания", — подытожил Якубин.

Станет ли этот раунд решающим?

Политолог Игорь Рейтерович считает, что даже если третий раунд переговоров между Украиной и Россией состоится на этой неделе, решающим он не станет. Об этом эксперт заявил в комментарии "Телеграфу", отметив, что встреча, вероятно, сведётся к обсуждению гуманитарной составляющей: обмену пленными и возвращению тел погибших.

"Возможно, уже начнут говорить о согласовании меморандумов, которые были представлены Украиной и РФ. Но поскольку стартовые позиции кардинально разнятся, вероятность достичь общей позиции – не очень высокая", – отметил Рейтерович.

Политолог Игорь Рейтерович

Это будет скорее попытка ещё раз встретиться и поднять более серьёзные темы. Одной из таких тем, говорит эксперт, Украина сделает перемирие – дальше всё будет зависеть от реакции России.

Личная встреча лидеров возможна только для подписания капитуляции

Встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина эксперт считает маловероятной.

"Для Путина личная встреча возможна только тогда, когда он будет подписывать, грубо говоря, капитуляцию Украины", – пояснил Рейтерович.

Во всех остальных обстоятельствах, когда Россия не достигла даже минимальных целей, которые при этом и постоянно меняет, Путин будет избегать переговоров с Зеленским. Москва также может раскручивать тему "нелегитимности" украинского президента, чтобы отказаться от переговоров.

"Позиция Зеленского здесь абсолютно понятна, и её нужно дальше продвигать. Это правильно. Это показывает, что Путин на самом деле не хочет мира", – отметил Рейтерович.

Украинская инициатива в большей степени направлена на Дональда Трампа, поскольку его логика требует прямого диалога лидеров.

"Россияне на это не пойдут. Они будут тянуть время – как минимум в течение этих 50 дней. Возможно, ближе к завершению этого срока начнут более-менее реально говорить о перемирии", – предположил эксперт. Он подчеркнул, что именно перемирие может стать единственной уступкой, которая удержит Трампа от введения новых санкций.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Владимир Путин намерен продолжать войну против Украины, несмотря на усугубление отношений с Европой и США, поскольку преследует важную для себя цель.