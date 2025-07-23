НАБУ и САП призывают украинцев не допустить внутреннего раскола и противостояния – заявление
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НАБУ и САП также призывают международных партнеров продолжать всесторонне поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура призывает украинцев к единству и недопустимости внутреннего раскола.
Об этом говорится в совместном заявлении правоохранительных органов.
"Мощь и устойчивость Сил Обороны Украины, единство украинского общества и системная международная поддержка являются ключевыми факторами для преодоления агрессора и утверждения европейского будущего нашего государства", — говорится в совместном заявлении.
НАБУ и САП также призывают международных партнеров продолжать всесторонне поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.
Что предшествовало
- 21 июля СБУ, ДБР и ОГП провели обыски примерно у 70 сотрудников НАБУ и САП, некоторых обвинили в госизмене и связях с РФ. Один сотрудник арестован за шпионаж.
- 22 июля парламент в быстром режиме принял законопроект № 12414, фактически ликвидирующий независимость НАБУ и САП, подчинив их Генпрокурору.
- Вечером того же дня люди в городах Украины вышли на протесты с плакатами и скандировали против этого закона.
- Закон подписал Владимир Зеленский. В своем ночном обращении он объяснил историю с законом о НАБУ и САП. Подробности читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.