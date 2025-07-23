НАБУ и САП призывают украинцев не допустить внутреннего раскола и противостояния – заявление

НАБУ и САП также призывают международных партнеров продолжать всесторонне поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура призывает украинцев к единству и недопустимости внутреннего раскола.

Об этом говорится в совместном заявлении правоохранительных органов.

"Мощь и устойчивость Сил Обороны Украины, единство украинского общества и системная международная поддержка являются ключевыми факторами для преодоления агрессора и утверждения европейского будущего нашего государства", — говорится в совместном заявлении.

НАБУ и САП также призывают международных партнеров продолжать всесторонне поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

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