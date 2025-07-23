НАБУ і САП закликають українців не допустити внутрішнього розколу і протистояння - заява
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
НАБУ і САП також закликають міжнародних партнерів продовжувати всебічно підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура закликає українців до єдності і недопустимості внутрішнього розколу.
Про це йдеться в спільні заяві правоохоронних органів.
"Міць та стійкість Сил Оборони України, єдність українського суспільства та системна міжнародна підтримка є ключовими факторами для подолання агресора й утвердження європейського майбутнього нашої держави", — йдеться в спільній заяві.
НАБУ і САП також закликають міжнародних партнерів продовжувати всебічно підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.
Що передувало
- 21 липня СБУ, ДБР і ОГП провели обшуки приблизно у 70 співробітників НАБУ та САП, деяких звинуватили у держзраді та зв’язках із рф. Один співробітник заарештований за шпигунство.
- 22 липня парламент у швидкому режимі ухвалив законопроєкт № 12414, що фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП, підпорядкувавши їх Генпрокурору.
- Ввечері цього ж дня люди у містах Україні вийшли на протести з плакатами та скандували проти цього закону.
- Закон підписав Володимир Зеленський. У своєму нічному зверненні він пояснив історію з законом про НАБУ та САП. Деталі читайте у матеріалі "Телеграфу" за посиланням.