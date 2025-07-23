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НАБУ і САП закликають українців не допустити внутрішнього розколу і протистояння - заява

Автор
Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
НАБУ і САП Новина оновлена 23 липня 2025, 17:06
НАБУ і САП

НАБУ і САП також закликають міжнародних партнерів продовжувати всебічно підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура закликає українців до єдності і недопустимості внутрішнього розколу.

Про це йдеться в спільні заяві правоохоронних органів.

"Міць та стійкість Сил Оборони України, єдність українського суспільства та системна міжнародна підтримка є ключовими факторами для подолання агресора й утвердження європейського майбутнього нашої держави", — йдеться в спільній заяві.

НАБУ і САП також закликають міжнародних партнерів продовжувати всебічно підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.

Що передувало

  • 21 липня СБУ, ДБР і ОГП провели обшуки приблизно у 70 співробітників НАБУ та САП, деяких звинуватили у держзраді та зв’язках із рф. Один співробітник заарештований за шпигунство.
  • 22 липня парламент у швидкому режимі ухвалив законопроєкт № 12414, що фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП, підпорядкувавши їх Генпрокурору.
  • Ввечері цього ж дня люди у містах Україні вийшли на протести з плакатами та скандували проти цього закону.
  • Закон підписав Володимир Зеленський. У своєму нічному зверненні він пояснив історію з законом про НАБУ та САП. Деталі читайте у матеріалі "Телеграфу" за посиланням.
Теги:
#САП #НАБУ