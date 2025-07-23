НАБУ і САП закликають українців не допустити внутрішнього розколу і протистояння - заява

НАБУ і САП також закликають міжнародних партнерів продовжувати всебічно підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура закликає українців до єдності і недопустимості внутрішнього розколу.

Про це йдеться в спільні заяві правоохоронних органів.

"Міць та стійкість Сил Оборони України, єдність українського суспільства та системна міжнародна підтримка є ключовими факторами для подолання агресора й утвердження європейського майбутнього нашої держави", — йдеться в спільній заяві.

НАБУ і САП також закликають міжнародних партнерів продовжувати всебічно підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.

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