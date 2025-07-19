Рыбы-чужаки захватывают украинские водоемы: какие виды пришли к нам с других континентов

Некоторые из них вредят жителям водного мира

В украинских реках и озерах поселились несколько видов рыб, которые там жить не должны. Эти инородные виды попали в наши водоемы разными путями и постепенно осваивают новые территории.

Об этом "Телеграфу" рассказала Юлия Куцоконь, ихтиологиня Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины. Она назвала наиболее распространенных представителей рыб-иммигрантов в водоемах нашей страны.

Ротан-головешка с Дальнего Востока

"Да, в Украине есть чужеродные виды рыб", — объясняет ученая. Наиболее известным среди них является ротан-головешка, естественно обитающий в бассейне реки Амур.

"К наиболее ярким представителям относятся ротан головешка, который происходит из бассейна Амура с Дальнего Востока", — рассказывает Юлия Куцоконь. Кроме русского юго-востока, эта рыба считается аборигенной на северо-востоке Китая, севере Корейского полуострова и даже на острове Сахалин.

Амурский чебачок знаком рыбакам

Из того же дальневосточного региона в Украину попал амурский чебачок. Юлия Куцоконь отмечает, что этот вид хорошо знаком людям, занимающимся рыболовством: "С Дальнего Востока также происходит чебачок амурский. Он наносит значительный вред рыбным хозяйствам, а также надоедает рыбакам-любителям, потому что клюет быстрее, чем другие рыбы, а сам при этом мелкого размера".

Красивый солнечный окунь из Америки

"Среди чужеродных видов отличается солнечный окунь, родиной которого является Северная Америка. "Это такая красивая высокая рыбка зелено-синего, голубоватого цвета, а на выросте жаберной крышки черное с красным пятнышко", — описывает ихтиологиня.

Американские сомики распространяются по водоемам

В последнее время в украинских водоемах появляются новые чужеродные виды. "И еще у нас сейчас распространяются два вида американских сомиков: коричневый и черный", — сообщает Юлия Куцоконь.

Напомним, "Телеграф" также писал, когда пираньи могут появиться в Украине.