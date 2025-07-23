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За кустами уже не видно памятника: как выглядит сейчас могила поэта Дмитрия Билоуса

Автор
Виктория Козар
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Автор
Могила поэта Дмитрия Билоуса
Могила поэта Дмитрия Билоуса. Фото Коллаж "Телеграфа"

Поэт называл украинский язык "калиновым чудом"

Дмитрий Билоус был известным украинским поэтом, переводчиком и публицистом, писавшим стихи как для взрослых, так и для детей. Его не стало в 2004 году в Киеве. Поэту было 84 года. Недавно мы рассказывали, какой была судьба известной поэтессы Елены Телиги, погибшей в 35 лет.

"Телеграф" расскажет больше о творчестве поэта, его самых известных стихах, а также где похоронен.

Что известно о Дмитрии Билоусе

Белоус родился в 1920 году в селе Курманы, которое сейчас является частью Сумской области. Он появился на свет десятым ребенком в семье. С детства Дмитрию прививали любовь к украинскому языку и литературе и читали "Кобзаря" Тараса Шевченко.

Дмитрий учился на рабочем факультете при детской трудовой коммуне имени Феликса Дзержинского. Параллельно он работал на электрозаводе. В 1938 году Билоус поступил на филологический факультет Харьковского университета. Во время учебы началась Вторая мировая война, и Дмитрий вступил в Красную армию.

Дмитрий Билоус в молодости
Дмитрий Билоус в молодости, фото из сети

Получив ранения, Дмитрий лечился в госпитале Красноярска. Выздоровев, Белоус устроился в редакцию радиостанций "Советская Украина" и "Партизанка" в Москве, которые вещали для партизан и людей на оккупированных украинских территориях. Параллельно писал юморески для радиожурнала "Сатирический залп" и создавал стихи для партизанских открыток.

После Второй мировой войны поэт вернулся в Киев. Там он окончил филологический факультет Киевского университета, в том числе аспирантуру в 1948 году. С 1947 года он стал членом Союза писателей Украины, а с 2000 года – почетным академиком Академии педагогических наук Украины.

Дмитрий Белоус деятельность
Белоус создал 20 поэтических сборников, фото uain.press

В 1947-1951 годах Билоус был заместителем редактора журнала "Днепр". В 1958 году поэт уехал в командировку в Болгарию, где овладел болгарским языком и литературой. В 1968-1976 годах Дмитрий был ответственным секретарем комиссии Союза писателей Украины, а затем возглавил комиссию художественного перевода.

Дмитрий Билоус в старости
Дмитрий Билоус в старости, фото uain.press

Белоус запомнился тем, что создавал патриотические, лирические и детские стихи, а также воспевал украинский язык. Самыми известными стали такие сборники: "Добрим людям на здоров'я, ворогам — на безголов'я", "Упертий Гриць", "Тарасові жарти", "Іде Тарас по Україні" (сборки о Тарасе Шевченко), "Диво калинове. Чари барвінкові", "Хто подбає про плем'я молоде, незнайоме?", "За Україну молюся".

Могила Дмитрия Билоуса

Поэта не стало в 84 года в 2004 году. Его похоронили в Киеве на Байковом кладбище, на участке № 49б. Билоусу установили каменный памятник с барельефом, на котором написаны его личные данные.

Памятник Дмитрию Билоусу
Памятник Дмитрию Билоусу, фото uain.press

В июле 2025 года блоггер Владислав Тимошенко на своем Youtube-канале показал, как выглядит могила поэта. Место захоронения поросло кустарниками и деревьями, которые заслоняют памятник. Очевидно, за могилой Билоуса никто не ухаживает, ведь она выглядит запущенной.

Могила Дмитрия Билоуса в 2025 году
Могила Билоуса в 2025 году, скриншот с Youtube-канала "Винтажный блоггер"
Могила Дмитрия Билоуса 2025
Могила Билоуса поросла травой, скриншот из Youtube-канала "Винтажный блоггер"

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила диссидента Степана Хмары. Он сидел в советских тюрьмах.

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#Украина #Карьера #Могила #Дмитрий еБлоус